Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Представители стран, которые Россия считает недружественными, на саммите «Большой двадцатки» в ЮАР предлагали Москве проекты по экономическому сотрудничеству, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
«Подходили с конкретными предложениями... по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — сказал глава российской делегации (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, совместную повестку удалось конструктивно обсудить с несколькими такими государствами. Какие именно из них высказали предложения о взаимодействии, Орешкин не стал уточнять — «чтобы их коллеги потом не обижали».
В Йоханнесбурге 22–23 ноября прошел саммит «Большой двадцатки». США решили бойкотировать встречу, делегацию от России возглавлял Орешкин. По итогам мероприятия страны G20 приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.
Первый список недружественных стран появился весной 2021 года. В него попадали государства, осуществившие «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение в список означает ответные ограничения в дипломатической сфере.
После начала военной операции в феврале 2022 года правительство утвердило список недружественных стран и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Летом того же года он был расширен. Всего в перечне насчитывается почти 50 государств.
В некоторых российских законодательных актах, в том числе об ответе на санкции, было отражено понятие «недружественные государства». В сентябре глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва постепенно отходит от использования этого термина и исходит из того, что есть «недружественные правительства», а не государства.
