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Политика ,  
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На заседании правительства Армении выключили свет. Видео

Появились кадры с отключенным светом на заседании правительства Армении

На заседании правительства Армении выключили свет. Видео
Video

На заседании правительства Армении отключился свет. На кадрах, снятых из зала заседания, видно, что во время заседания выключилось освещение. Несколько секунд все сидели в темноте. После того как свет включился, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, и этот вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я десять лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу», — сказал Пашинян (цитата по «Новости-Армения»).

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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

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Теги
Армения Никол Пашинян электричество

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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