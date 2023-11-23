На заседании правительства Армении выключили свет. Видео

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На заседании правительства Армении отключился свет. На кадрах, снятых из зала заседания, видно, что во время заседания выключилось освещение. Несколько секунд все сидели в темноте. После того как свет включился, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, и этот вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я десять лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу», — сказал Пашинян (цитата по «Новости-Армения»).