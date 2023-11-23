 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнал об опасениях Киева навсегда потерять уехавших на Запад украинцев

FT: власти Украины опасаются навсегда потерять уехавших на Запад граждан
Сюжет
Военная операция на Украине
Относительный достаток, уровень жизни на Западе и неопределенность на Украине могут помешать украинцам вернуться на родину, опасаются украинские власти
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Украина рискует навсегда потерять значительную часть своего населения, уехавшего на Запад — такие опасения в разговорах с The Financial Times высказали мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Собеседники сказали, что относительный достаток, уровень жизни на Западе и неопределенность на Украине могут помешать украинским гражданам вернуться.

FT отметила, что если до начала военных действий население Харькова составляло 1,5 млн человек, то сейчас это около 1,1 млн человек. По данным газеты, в странах ЕС сейчас находятся до 6 млн украинцев.

Опрос выявил планы 1–3 млн украинских беженцев не возвращаться домой
Общество
Фото:Michael Matthey / dpa / Global Look Press

В июне Украинский институт будущего подсчитал, что население Украины после начала спецоперации сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец ноября, всего в мире насчитывается более 6,3 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,9 млн.

В сентябре украинский негосударственный Центр экономической стратегии (ЦЭС) провел исследование, согласно результатам которого от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут не вернуться на родину.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Так, из 5,6–6,7 млн украинцев планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом. Это является результатом продолжительных боевых действий и продолжающейся адаптации беженцев к жизни за границей, пояснили в центре.

ЦЭС отмечает, что наименее склонны к возвращению студенты зарубежных вузов и те, кто активно ищет работу за границей. Некоторые украинцы (6,8%) считают, что для их детей перспективы за границей лучше.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Запад эмиграция
Материалы по теме
Путин поручил снизить отток россиян из страны
Политика
Директора люкс-отеля в Шотландии уволили после жалоб украинцев
Общество
Доля уверенных в «усталости» Запада от Украины украинцев выросла вдвое
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
На заседании правительства Армении выключили свет. Видео Политика, 14:29
Мир вливает миллиарды в цифровую безопасность. Почему это не помогает Pro, 14:28
«Цифра Брокер» принудительно закроет короткие позиции на СПБ Бирже Инвестиции, 14:26
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:23
В Египет прибыл еще один борт МЧС с гуманитарной помощью жителям Газы Политика, 14:19
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 14:18
Не утекай: эксперты обсудили тренды и практики удержания сотрудников Отрасли, 14:17
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили название Бизнес, 14:17
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:12
Конкурент Армстронга и чемпион «Тур де Франс» признался в допинге Спорт, 14:11
Центробанк Турции повысил ставку до 40% Инвестиции, 14:09
Адвокаты Митволя добились возвращения дела в суд первой инстанции Политика, 14:07
Аналитики «Альфа-Капитала» назвали топ-10 акций на российском рынке Инвестиции, 14:06
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 14:06