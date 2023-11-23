FT узнал об опасениях Киева навсегда потерять уехавших на Запад украинцев

Относительный достаток, уровень жизни на Западе и неопределенность на Украине могут помешать украинцам вернуться на родину, опасаются украинские власти

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Украина рискует навсегда потерять значительную часть своего населения, уехавшего на Запад — такие опасения в разговорах с The Financial Times высказали мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Собеседники сказали, что относительный достаток, уровень жизни на Западе и неопределенность на Украине могут помешать украинским гражданам вернуться.

FT отметила, что если до начала военных действий население Харькова составляло 1,5 млн человек, то сейчас это около 1,1 млн человек. По данным газеты, в странах ЕС сейчас находятся до 6 млн украинцев.

В июне Украинский институт будущего подсчитал, что население Украины после начала спецоперации сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец ноября, всего в мире насчитывается более 6,3 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,9 млн.

В сентябре украинский негосударственный Центр экономической стратегии (ЦЭС) провел исследование, согласно результатам которого от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут не вернуться на родину.

Так, из 5,6–6,7 млн украинцев планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом. Это является результатом продолжительных боевых действий и продолжающейся адаптации беженцев к жизни за границей, пояснили в центре.

ЦЭС отмечает, что наименее склонны к возвращению студенты зарубежных вузов и те, кто активно ищет работу за границей. Некоторые украинцы (6,8%) считают, что для их детей перспективы за границей лучше.