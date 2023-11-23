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Военная операция на Украине ,  
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Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента «России 24»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Борис Максудов / VK
Фото: Борис Максудов / VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента «России 24» Бориса Максудова.

«Мои соболезнования, я следила за этой ситуацией», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Захарова заявила, что Киев уже много лет считает своей «законной целью» для уничтожения российских журналистов.

Телеведущий Владимир Соловьев уточнил, что Максудов получил ранение накануне, 22 ноября, в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах.

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Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов. Журналист скончался от полученных ранений по дороге в медицинское учреждение в Джанкое в 6:00 23 ноября.

Борис Максудов работал в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Он не раз делал репортажи в Донецке.

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В июле в Запорожской области военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ. Тогда ранения получили также фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков.

Тогда на гибель и ранение российских журналистов отреагировали в офисе генсека ООН. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге выразил глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.

Теги
Мария Захарова соболезнования журналист гибель «Россия 24»
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