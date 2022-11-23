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Верховный суд запретил референдум в Шотландии без согласия Лондона

Новая попытка шотландских националистов организовать голосование не нашла понимания у судей в Лондоне. Голосование уже проходило в 2014 году, тогда 55% высказались за сохранение Шотландии в составе Великобритании
Верховный суд Великобритании
Верховный суд Великобритании (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Верховный суд Великобритании отказал парламенту Шотландии в праве назначать референдум о независимости региона без согласия Лондона.

Запрос в Верховный суд направили представители Шотландской национальной партии (SNP), которая в коалиции с партией «Зеленых» располагает большинством в региональном парламенте. Они настаивали на том, что закон от 1998 года позволяет принимать решения независимо от позиции Лондона.

Однако суд однозначно постановил, что юрисдикция шотландского парламента не распространяется на вопросы, которые должны согласовываться в рамках «союза королевств Англии и Шотландии». К ним относится и тема назначения референдума о независимости.

Суд не согласился даже на компромиссный вариант, в соответствии с которым референдум должен был носить консультативный характер.

Лидер SNP Никола Стерджон заявила, что принимает это решение, однако разочарована им. «Это решение лишает жителей Шотландии выбирать свое будущее Оно показывает, что наше равноправное партнерство с Лондоном является мифом и лишний раз подтверждает необходимость независимости». Тем не менее шотландцы указали, что не пойдут по пути Каталонии, которая провела референдум в 2017 году наперекор позиции испанских властей.

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В 2014 году шотландцы на фоне успеха SNP на региональных выборах уже пытались добиться независимости. Тогда британские власти дали согласие на референдум, устроив в ходе его подготовки кампанию «Вместе лучше». В результате 55% участников голосования заявили, что хотят жить с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией в единой стране.

Однако с 2017 году SNP заявила о намерении провести второй референдум. Они объясняли это результатами голосования по выходу Великобритании из состава ЕС в 2016 году. Тогда большинство жителей Соединенного Королевства выступили за Brexit. В Шотландии 62% проголосовавших захотели остаться в Евросоюзе, что дало SNP повод говорить о том, что референдум не отвечает интересам жителей региона. Но ни одно правительство Великобритании согласия с тех пор на новое голосование не давало.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Шотландия Референдум
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