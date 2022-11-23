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В Думе «собрали материалы» на 150 россиян, призывавших к введению санкций

Комиссия Госдумы собрала данные на 150 россиян, призывавших к введению санкций
Также думская комиссия расследовала деятельность 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 стран. Их деятельность депутаты предложили признать нежелательной и экстремистской
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России собрала материалы на более чем 150 граждан, которые, по ее данным, призывали к введению санкций против России. Об этом на заседании сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент РБК.

По словам депутата, комиссия направит их в правоохранительные органы для проведения проверки. В Думе считают, что такие действия могут подпадать под ст. 20.3.4 КоАП или ст. 284.2 УК (обе — призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России, ее граждан или юрлиц). «Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка», — добавил Пискарев.

Глава комиссии также рассказал, что она завершила расследование в отношении 30 НПО, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран, в том числе США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, ФРГ, Чехии. Деятельность части структур члены комиссии предложили признать нежелательной, части — экстремистской.

Среди них — НПО Svoboda Alliance (Австралия), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), «Русская Америка за демократию в России» (США), Ассоциация RUHelp — Russians against the war (Люксембург), «Датские друзья демократической России» (Дания), сообщество Free Russia NL (Нидерланды), движение Demokrati-Ja (Германия), «Форум свободной России» (Латвия), Фонд «Дом прав человека» (Норвегия).

В комиссии полагают, что эти объединения вели «антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине» — в частности, призывали к введению санкций против России, выделению Украине оружия и военной техники.

В сентябре группа депутатов во главе с Василием Пискаревым внесла законопроект, предполагающий блокировку информации с призывами помогать ВСУ. Документ предлагает поправки к закону «Об информации» — в список оснований для ограничения доступа к информации предлагается внести предложения «финансировать противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования».

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Пока проект закона не прошел первое чтение.

Сейчас в списке иностранных и международных НПО, признанных нежелательными, более 60 объединений. Последним в перечень попало немецкое объединение Dekabristen, которое также признали нежелательным по предложению комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что организация «угрожает конституционному строю и безопасности России».

На сайте Dekabristen сообщалось, что организация содействует развитию гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе, а также помогает общественным организациям, социальным проектам, журналистам, волонтерам, а также центрам для беженцев.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Василий Пискарев нежелательные организации экстремистская организация
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