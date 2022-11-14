Генпрокуратура признала нежелательной связанную с Ходорковским структуру

Генпрокуратура установила, что деятельность французской НПО Open Press «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Она была связана с проектом Ходорковского «Открытые медиа»

Здание генеральной прокуратуры (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press («Открытые медиа»).

Соответствующее решение было принято по результатам изучения поступивших материалов, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — отметили в Генпрокуратуре.

Минюст России был проинформирован о решении для внесения данной информации в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на российской территории.

Роскомнадзор 4 августа 2021 года заблокировал сайт издания «Открытые медиа». На следующий день издание прекратило работу. Тогда же оно сообщило, что получило перед запуском пятилетний грант от Михаила Ходорковского через Open Press.

Ранее, 11 ноября, Генпрокуратура признала нежелательным американский Международный научный центр Вудро Вильсона «по результатам изучения поступивших материалов».

В перечне нежелательных организаций также значатся немецкий Фонд им. Генриха Бёлля, британский Королевский институт международных отношений (Chatham House), британская НПО Calvert 22 Foundation, Фонд открытой Эстонии, Канадский украинский конгресс, Институт Макдональда — Лорье и Украинская национальная федерация Канады.