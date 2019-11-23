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Китайский шпион-перебежчик раскрыл детали о проводимых Пекином операциях
Мужчина утверждает, что встретился с представителями спецслужб Австралии и сообщил им подробности вмешательства Китая в дела других стран. По его словам, он принимал участие в некоторых из этих операций

Китайский шпион-перебежчик Ван Лицян надеется получить политическое убежище в Австралии после того, как он передал властям страны информацию о вмешательстве Пекина в дела других стран. Об этом сообщают газеты The Sydney Morning Herald и The Age.

В интервью с изданиями Лицян рассказал, что несколько раз встречался с представителями Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) и раскрыл им личности старших офицеров военной разведки Китая в Гонконге. Кроме того, по его словам, он предоставил австралийской спецслужбе подробные данные о том, как Пекин финансирует и проводит операции по политическому вмешательству в Гонконге, на Тайване (независимость которого материковый Китай не признает) и в Австралии.

В частности, Лицян раскрыл подробности о внутренней работе компании China Innovation Investment Limited (CIIL), зарегистрированной в Гонконге. По его утверждению, ее сотрудники пытались повлиять на различные политические группы и медийные компании Гонконга.

В октябре Лицян рассказал ASIO, что лично принимал участие «в серии шпионских мероприятий». Он утверждает, что участвовал в похищении из Гонконга пятерых продавцов книг, которые специализировались на продаже литературы, критической по отношению к Пекину. Одно из этих похищений произошло в октябре 2015 года. Как пишет The Age, их доставили на материковую часть Китая и допросили. Исчезновение продавцов вызвало в Гонконге протесты.

Кроме того, утверждает Лицян, он участвовал в деятельности подпольной организации, которая занималась кибератаками на сторонников независимости Гонконга.

Как заявил Лицян, на Тайване он отвечал за координацию «кибер-армии», в задачи которой входило изменение политических взглядов населения. «Наша работа на Тайване была самой важной — проникновение в СМИ и общественные организации», — уточнил он. Он утверждает, что его вмешательство в выборы на Тайване в 2018 году привело к победе пропекински настроенных кандидатов.

Позднее он получил от китайской разведки задание, касающееся вмешательства в выборы президента на Тайване в 2020 году. «Меня попросили сменить имя и фамилию, чтобы поехать на Тайвань и стать там шпионом», — сказал он и добавил, что получил поддельный паспорт гражданина Южной Кореи.

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Мужчина утверждает, что после этого решил связаться с ASIO. При этом подробности о шпионской деятельности Лицяна в Австралии не приводятся. Сейчас он находится в Сиднее по туристической визе. Лицян утверждает, что на родине ему грозят задержание и, возможно, казнь.

В ASIO и департаменте внутренних дел Австралии отказались от комментариев, пишет Reuters. В МИД Китая на запрос агентства не ответили.

По словам лидера оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе, у Лицяна есть законное право на убежище. Переданная им информация «действительно вызывают озабоченность», считает политик. Министр казначейства Австралии Джош Фрайденберг заявил, что дело «находится в руках соответствующих правоохранительных органов», передает The Guardian.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, Австралия, шпионаж
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