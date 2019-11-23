Китайский шпион-перебежчик раскрыл детали о проводимых Пекином операциях

Мужчина утверждает, что встретился с представителями спецслужб Австралии и сообщил им подробности вмешательства Китая в дела других стран. По его словам, он принимал участие в некоторых из этих операций

Китайский шпион-перебежчик Ван Лицян надеется получить политическое убежище в Австралии после того, как он передал властям страны информацию о вмешательстве Пекина в дела других стран. Об этом сообщают газеты The Sydney Morning Herald и The Age.

В интервью с изданиями Лицян рассказал, что несколько раз встречался с представителями Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) и раскрыл им личности старших офицеров военной разведки Китая в Гонконге. Кроме того, по его словам, он предоставил австралийской спецслужбе подробные данные о том, как Пекин финансирует и проводит операции по политическому вмешательству в Гонконге, на Тайване (независимость которого материковый Китай не признает) и в Австралии.

В частности, Лицян раскрыл подробности о внутренней работе компании China Innovation Investment Limited (CIIL), зарегистрированной в Гонконге. По его утверждению, ее сотрудники пытались повлиять на различные политические группы и медийные компании Гонконга.

В октябре Лицян рассказал ASIO, что лично принимал участие «в серии шпионских мероприятий». Он утверждает, что участвовал в похищении из Гонконга пятерых продавцов книг, которые специализировались на продаже литературы, критической по отношению к Пекину. Одно из этих похищений произошло в октябре 2015 года. Как пишет The Age, их доставили на материковую часть Китая и допросили. Исчезновение продавцов вызвало в Гонконге протесты.

Кроме того, утверждает Лицян, он участвовал в деятельности подпольной организации, которая занималась кибератаками на сторонников независимости Гонконга.