Власти Китая предъявили писателю из Австралии обвинения в шпионаже

Власти КНР официально предъявили обвинения в шпионаже писателю китайско-австралийского происхождения Ян Хэнцзюню, сообщает австралийский телеканал ABC News. Наказание за это преступление в Китае варьируется от трех лет лишения свободы до смертной казни.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн подтвердила телеканалу информацию. Она отметила, что Китай при этом не разъяснил причины для задержания Хэнцзюня, не позволяет адвокатам видеться с ним и не пускает к нему родственников.

Пэйн добавила, что у австралийской стороны есть серьезные опасения по поводу здоровья писателя и условий, в которых его содержат, о чем дипломаты сообщили китайским властям. Телеканал связался с посольством Китая в Канберре, но пока не получил ответ.

Как пишет Sydney Morning Herald, по словам одного из адвокатов писателя, в связи с данным обвинением будут проводить расследование, которое продлится, предположительно, два месяца. Если его вина будет доказана, дело передадут в прокуратуру.

Пэйн, как отмечает издание, дважды обсуждала этот вопрос с министром иностранных дел Китая Ван И и трижды писала ему, отмечая беспокойство австралийского правительства по поводу его состояния.