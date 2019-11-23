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В конгрессе потребовали прояснить мнение США о Договоре об открытом небе
Два члена Палаты представителей пожаловались на то, что несколько предыдущих обращений на эту тему в Белый дом, Госдеп и Пентагон остались без ответа
Элиот Энгел (в центре) (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Члены Палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Адам Смит обратились с письмом к советнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайена с просьбой прокомментировать ранее появившиеся сообщения о планах Белого дома в одностороннем порядке выйти из Договора об открытом небе. Конгрессмены, опубликовавшие текст послания на странице Энгела, к тому же хотят знать, правда ли, что Белый дом поручил Государственному департаменту и Пентагону не обсуждать этот вопрос с законодателями.

В письме особо указывается, что Договор об открытом небе очень важен для Евроатлантической безопасности, поскольку он позволяет отслеживать военные маневры России и выполнять обязательства в отношении союзников США в Европе.

Ранее с похожими письмами в адрес Белого дома, Госдепа и Пентагона обращались как сам Энгел, так и сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид. Энгел и Смит теперь жалуются, что ответ они не получили ни на одно из предыдущих обращений.

Например, 8 октября Энгел «решительно призвал» Трампа отказаться от выхода из Договора об открытом небе, который он назвал опрометчивым шагом. При этом Энгел не объяснил, откуда у него информация о соответствующих планах Белого дома.

Министр иностранных дел Сергей Лавров позже заявил, что читал в американской прессе сообщения о планах США выйти из соглашения. «Это будет печально», - сказал он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран — членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Автор: Артем Филипенок
Теги: конгресс
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