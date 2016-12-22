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Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра
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Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра
Политика, 13 ноя, 23:58
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Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра

Генпрокуратура Чехии поручила прокуратуре Праги проверить данные о похищении Андрея Бабиша-младшего, сына премьер-министра страны Андрея Бабиша от первого брака. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры.

Ранее издание Seznam опубликовало расследование о том, как Бабиша-младшего вывезли из Чехии в Крым. По словам сына премьера, сначала его доставили в Москву, затем перевезли в Севастополь и, наконец, в Ялту. Оттуда, по его словам, он смог сообщить чешской полиции о своем похищении.

По словам Бабиша-младшего, его отец хотел, чтобы он «исчез». Сын премьера подчеркнул, что в Россию его вывез предприниматель Петр Протопопов, который является сотрудником фирмы Agrofert, принадлежащей главе кабмина Чехии. «Я боюсь этого человека. Его жена — психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли. Он сказал мне: «Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть», — утверждает Бабиш-младший.

Сыну премьера Чехии принадлежит доля в базе отдыха Čapí hnízdo, построенном с привлечением дотаций из ЕС. Как отмечает издание Hospodářské noviny, недавно полиция обвинила Бабиша, членов его семьи и бывших сотрудников базы отдыха в мошенничестве с субсидиями на 50 млн крон (€2 млн).

Чешский премьер-министр в своем Facebook сообщил, что его сына никто не похищал, он «добровольно покинул Чехию». «Полиция провела расследование и пришла к выводу, что похищения не было», — написал Бабиш, назвав расследование «охотой журналистов за моей семьей». По словам Бабиша, его сын психически болен, он проживает с матерью в Швейцарии.

После публикации данных о похищении Бабиша-младшего шесть оппозиционных партий Чехии заявили о намерении инициировать голосование о недоверии правительству.

Теги: Чехия , премьер-министр , похищение
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