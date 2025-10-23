Кто такой задержанный глава АСВ Андрей Мельников

Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников задержан и доставлен в «Лефортово». Чем известен чиновник и какие коррупционные скандалы связаны с ведомством — в материале РБК

Андрей Мельников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников доставлен в следственный изолятор «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве. Об этом сообщили источники РБК. По данным одного из собеседников РБК, Мельников был задержан в среду 22 октября.

Мельников возглавляет АСВ с января 2022 года. Он родился 3 сентября 1969 года в Москве, в 1992 году окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «экономист-математик».

Совет директоров АСВ утвердил Мельникова на должность генерального директора 19 января 2022 года, к исполнению обязанностей он приступил 26 января, сменив Юрия Исаева.

В 2024 году в центральном офисе агентства проходили следственные действия, сообщал РБК.

Задержание Мельникова произошло на фоне расследования громкого уголовного дела, фигурантами которого уже стали его бывшие заместители. В октябре 2024 года был арестован Александр Попелюх, занимавший пост замгендиректора АСВ. Его задержали после допроса в Следственном управлении ФСБ по делу о хищении порядка 200 млн руб. при управлении активом — новосибирским аквапарком «Аквамир», перешедшим к агентству после санации Межтопэнергобанка. Позднее сумма возможного ущерба, по данным источников, была увеличена до нескольких миллиардов рублей.

Весной 2025 года по этому же делу была арестована Ольга Долголёва, другой заместитель Мельникова, курировавшая юридический департамент АСВ. Ей, как и Попелюху, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

К сентябрю 2025 года следствие завершило расследование дела, в числе обвиняемых — девять человек, включая Попелюха и Долголёву. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению средств, полученных от эксплуатации «Аквамира», общий ущерб оценивается примерно в 4 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов — отвечает за выплату компенсаций вкладчикам при отзыве лицензий у банков и управление активами санируемых организаций.