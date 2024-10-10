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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

ФСБ провела следственные действия в центральном офисе АСВ

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Эксклюзивы РБК
В ФСБ опросили двух топ-менеджеров Агентства по страхованию вкладов, сообщили источники РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На этой неделе оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе госкорпорации Агентство по страхованию вкладов, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников РБК, сотрудники ФСБ опросили двух топ-менеджеров агентства. По словам одного из собеседников РБК, в частности был опрошен заместитель руководителя АСВ Александр Попелюх.

РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов.

АСВ было создано в январе 2004 года. Агентство осуществляет выплату вкладчикам возмещения по вкладам физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий, при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов; ведет реестр банков — участников системы страхования вкладов; контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования вкладов. На сентябрь 2024 года число банков-участников составляло 592.

В июле 2019 года по делу осужденного за мошенничество бывшего руководителя 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников, занимавший тогда должность первого заместителя главы АСВ. В агентстве он курировал вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Следователь, который вел дело, изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и проверил последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. Тогда Мирошникова вызвали на допрос, но он не явился, а вместо этого покинул Россию.

Нынешний глава агентства Андрей Мельников в 2019 году занял место Мирошникова, а после ухода главы АСВ Юрия Исаева Мельников занял должность руководителя организации.

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