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Политика ,  
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Песков назвал «редкий случай», когда Кремль согласен с Байденом

Песков — о словах Байдена о необходимости нового миропорядка: абсолютно согласны
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Кремль «абсолютно согласен» с заявлением президента США Джо Байдена о том, что человечество нуждается в новом мировом порядке на смену тому, который держался последние 50 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом, этот тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободный от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободный от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения», — сказал Песков, комментируя высказывание Байдена.

В то же время он напомнил, что американский президент говорил именно о способности США построить такой порядок. «И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы миропорядке они не говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок, то есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», — отметил пресс-секретарь президента России.

Материал дополняется.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
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