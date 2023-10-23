WSJ узнала о росте спроса на ракеты для системы «Железный купол»

На фоне войны Израиля и ХАМАС спрос на противоракеты для системы «Железный купол» вырос, в ближайшее время США передадут ЦАХАЛ еще 200 таких ракет, пишет WSJ. Израиль ранее сообщал, что за две недели ХАМАС выпустил 6,9 тыс. ракет

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Война Израиля с ХАМАС возродила «дремлющий интерес» США к производству боеприпасов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», пишет The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на представителей американской армии и промышленности.

Как отмечает газета, любому американскому производителю противоракет «Тамир», которые состоят на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и используются в качестве основных противоракет в системе «Железный купол», потребовались бы месяцы, чтобы возобновить производство. Однако из-за войны запасы Израиля истощаются, и интерес к американским ракетам появился вновь.

WSJ напоминает, что США хотят отправить Израилю две системы «Железный купол» в рамках договоренности обратного лизинга, а также предоставить ЦАХАЛ дополнительные 200 противоракет «Тамир».

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Как отмечает WSJ, всего на вооружении ЦАХАЛ стоят десять батарей, каждая из которых включает систему РЛС, центр управления и три пусковые установки с двадцатью ракетами-перехватчиками «Тамир».

Газета напоминает, что в настоящее время военные по всему миру, включая США и Израиль, предпринимают усилия по обеспечению дополнительного производства боеприпасов. «Огромное потребление артиллерийских снарядов и управляемых ракет на Украине, а также перехватчиков «Тамир» в Израиле в последнее время усилило внимание чиновников Министерства обороны к созданию «доступной массы» — надежного арсенала широко используемых боеприпасов», — говорится в статье.

ХАМАС 7 октября начал массированный обстрел Израиля, а боевики палестинского движения вторглись в южные районы страны, захватили приграничные посты и военную базу, а также похитили гражданских и увели их в плен на территорию сектора Газа.

Израиль в ответ объявил ХАМАС войну и начал военную операцию «Щит и стрела». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал уничтожить палестинское движение в превратить «город зла» в руины.

21 октября ЦАХАЛ сообщила, что за две недели из сектора Газа по Израилю выпущено более 6,9 тыс. ракет, из которых 450 — неудачных пусков внутри сектора Газа. Также в армии сообщили о ликвидации более 1 тыс. боевиков и десятков главарей ХАМАС.