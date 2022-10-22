В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии

Ли Кэцян, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который присутствовал на закрытии XX съезда компартии страны, был выведен из зала из-за плохого самочувствия, сообщает Xinhua.

По данным агентства, несмотря на состояние здоровья и то, Ху Цзиньтао нужно было время, чтобы «восстановить силы», он настоял на участии в церемонии закрытия съезда. Когда экс-руководителю КНР стало нехорошо, помощники «сопроводили его в комнату для отдыха, расположенную рядом».

Сейчас, пишет Xinhua, политик чувствует себя лучше.

На кадрах со съезда КПК, которые показало агентство AFP, видно, как к Ху Цзиньтао подходит человек, что-то говорит бывшему главе государства и пытается поднять его с места, на происходящее смотрит сидящий рядом действующий глава КНР Си Цзиньпин. Затем двое мужчин выводят Ху Цзиньтао из зала.

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