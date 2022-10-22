В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:03
Смолов забил 100-й гол в чемпионатах России Спорт, 19:54
Вернет ли Махачев чемпионский титул в Россию. Онлайн турнира UFC Спорт, 19:53
Экс-глава ЦРУ назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине Политика, 19:47
Брат Нурмагомедова победил соотечественника на турнире UFC в Абу-Даби Спорт, 19:43
В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии Политика, 19:33
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 19:20
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Салават» нанес «Ак Барсу» седьмое поражение в восьми последних играх КХЛ Спорт, 19:11
Уроженец Дагестана Мокаев победил канадца на турнире UFC в Абу-Даби Спорт, 18:52
Каких перемен во власти Китая можно ждать после съезда Компартии Политика, 18:50
Тарасова и Морозов показали рекордные баллы в короткой программе в Москве Спорт, 18:42
«Факел» вырвал ничью у «Ростова» за несколько секунд до конца матча Спорт, 18:34
Почему после коронавируса бывают боли в суставах РБК и Stada, 18:33
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку депутатов Политика, 18:31
Политика ,  
0 

В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии

Xinhua: бывшего главу КНР Ху Цзиньтао вывели со съезда КПК из-за плохого самочувствия
Ли Кэцян, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин
Ли Кэцян, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который присутствовал на закрытии XX съезда компартии страны, был выведен из зала из-за плохого самочувствия, сообщает Xinhua.

По данным агентства, несмотря на состояние здоровья и то, Ху Цзиньтао нужно было время, чтобы «восстановить силы», он настоял на участии в церемонии закрытия съезда. Когда экс-руководителю КНР стало нехорошо, помощники «сопроводили его в комнату для отдыха, расположенную рядом».

Сейчас, пишет Xinhua, политик чувствует себя лучше.

На кадрах со съезда КПК, которые показало агентство AFP, видно, как к Ху Цзиньтао подходит человек, что-то говорит бывшему главе государства и пытается поднять его с места, на происходящее смотрит сидящий рядом действующий глава КНР Си Цзиньпин. Затем двое мужчин выводят Ху Цзиньтао из зала.

Video

Материал дополняется

Теги
Китай коммунистическая партия Ху Цзиньтао
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter