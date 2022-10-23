Telegraph узнал о плане британского минфина повысить налоги на £20 млрд

Новый бюджет должен быть утвержден 31 октября. По данным газеты, министр финансов Джереми Хан планирует реформировать правила прироста капитала и вновь ввести экологический сбор в счетах за электричество

Глава британского минфина Джереми Хант (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает вопрос о повышении налогов на общую сумму до £20 млрд в бюджете, который должен быть утвержден 31 октября, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Хант планирует реформировать правила прироста капитала и отказаться от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

Великобритания с начала года столкнулась с резким скачком инфляции из-за роста цен на энергоносители и последствий пандемии COVID-19. В августе в королевстве зафиксировали рекордную за 40 лет инфляцию.

Спустя неделю, после того как Лиз Трасс официально заступила на должность премьер-министра Великобритании, минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики стоимостью в 45 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд). В первую очередь план концентрировался на сокращении налогов. В частности, предполагалось снизить налог на прибыль корпораций с 25 до 19%, уменьшить подоходный налог до тех же 19%, ликвидировать 45-процентную ставку налога на сверхдоходы самых богатых британцев, отменить повышение ставки обязательных страховых взносов на 1,25 п.п. Финансировать такое резкое увеличение расходов предполагалось за счет заемных средств.



Однако уже в день объявления плана на биржах началась паника — британские акции пошли вниз, фунт почти сравнялся по стоимости с долларом. В то же время доходность 10-летних британских «гилтов» (государственных облигаций) за несколько часов достигла 4,5%, тогда как еще в конце августа она составляла 2,6%, а рыночная стоимость этих бумаг, соответственно, сократилась. Под ударом оказались активы банков и пенсионных фондов, держащих разнообразные британские бумаги. 28 сентября Банк Англии был вынужден объявить о начале программы скупки государственных облигаций на общую сумму до £5 млрд ($5,3 млрд) ежедневно до 14 октября.

После провала экономической инициативы Трасс отменила планировавшееся повышение налогов и уволила министра финансов Квази Квартенга, место которого и занял Хант. Однако уже через неделю она и сама подала в отставку.