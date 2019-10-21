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Политика ,  
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Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с боевиками

Вооруженные силы стран Африки не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС

По его словам, взаимодействие России со странами Африканского континента в области обеспечения безопасности является важной составляющей двухсторонних отношений. «Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед», — сказал президент. 

Путин отметил, что Россия продолжит расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией и пиратством.    

Глава государства также напомнил о нестабильной ситуации во многих районах Африки. Так, высокую активность в Северной Африке, районе озера Чад и на Африканском Роге ведут террористические группировки, запрещенные в России, среди которых «Исламское государство», «Аль-Каида», «Боко Харам» и «Аш-Шабаб». 

В четверг, 24 октября, в Сочи пройдет саммит Россия — Африка. Мероприятие состоится под сопредседательством президента России Владимира Путина и лидера Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Как отмечается на сайте Кремля, это станет первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех стран Африканского континента.

В середине августа в Пентагоне заявили, что Россия активно расширяет свое экономическое и дипломатическое влияние в Африке. Так, товарооборот Москвы со странами континента с 2009 по 2017 год вырос с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Кроме того, по данным ведомства, российские власти укрепляют военные связи со странами Африки посредством продажи оружия, соглашений о безопасности и программ военной подготовки.    

Теги: Владимир Путин, боевики, африканский континент
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