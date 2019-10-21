Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с боевиками

Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с боевиками

Вооруженные силы стран Африки не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС.

По его словам, взаимодействие России со странами Африканского континента в области обеспечения безопасности является важной составляющей двухсторонних отношений. «Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия продолжит расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией и пиратством.

Глава государства также напомнил о нестабильной ситуации во многих районах Африки. Так, высокую активность в Северной Африке, районе озера Чад и на Африканском Роге ведут террористические группировки, запрещенные в России, среди которых «Исламское государство», «Аль-Каида», «Боко Харам» и «Аш-Шабаб».

В четверг, 24 октября, в Сочи пройдет саммит Россия — Африка. Мероприятие состоится под сопредседательством президента России Владимира Путина и лидера Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Как отмечается на сайте Кремля, это станет первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех стран Африканского континента.