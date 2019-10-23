Глазьев и Малофеев рекомендовали Африке снизить зависимость от Запада

Африканским странам нужно укреплять суверенитет и снижать зависимость от западных финансовых институтов. Это могло бы вдвое увеличить их ВВП, заявили на форуме «Россия — Африка» предприниматель Малофеев и экономист Глазьев

Константин Малофеев и Сергей Глазьев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российский бизнесмен Константин Малофеев выступил за укрепление экономического суверенитета африканских стран, чтобы преодолеть наследие колониализма. По словам Малофеева, «колоссальные запасы Африки стоят порядка почти $4 трлн, однако эти средства не используются африканскими странами». Как отметил глава группы «Царьград», африканские страны должны снизить зависимость от западных институтов и корпораций и опираться на собственные инвестиции, в том числе путем выпуска гособлигаций и создания суверенных фондов. Об этом он заявил на конференции «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения», которая проходит в Сочи в рамках саммита «Россия — Африка».

Там же состоялась презентация аналитического доклада «Заговор против Африки: разбивая оковы колониализма», подготовленного Международным агентством суверенного развития (МАСР), главой наблюдательного совета которого является Малофеев. Если бы Международный валютный фонд не был главным кредитором африканских стран, их суммарный ВВП был бы почти в два раза выше, утверждает Малофеев: «Когда МВФ не будет являться главным доминирующим кредитором Африки, в таком случае суммарный ВВП Африки должен был бы составить от $3 трлн до $4,7 трлн против сегодняшних $2,3 трлн. Соответственно ВВП Африки меньше из-за того, что сейчас транcфертные цены позволяют транснациональным корпорациям выводить деньги оттуда, не оставляя их населению, при этом коварно заводя их назад как финансовую помощь отстающим и бедным странам».

«Суверенные фонды позволяют сконцентрировать таланты менеджмента и политическую волю руководства страны в одном институте, который сможет добиваться лучших результатов», — заявил Малофеев. Создание фондов позволит африканским правительствам самим решать, каким образом реализовывать инвестиции, не подвергаясь влиянию извне.

МАСР занимается консультированием африканских стран, в том числе насчет размещения облигаций. «Можно достичь того, чтобы большая часть дивиденда и природной ренты оставалась внутри государства, а размещение капитала, акционерного или облигаций, на рынке будет происходить по-честному, справедливо и в лучших условиях», — заключил Малофеев.