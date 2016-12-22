Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства журналиста

Джина Хаспел лично отправилась в Турцию для установления истины в деле убитого Джамаля Хашкаджи. Дональд Трамп ранее заявлял, что неудовлетворен отчетом Саудовской Аравии об обстоятельствах гибели журналиста

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел отправилась в Турцию для того, чтобы принять участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters и телеканал NBC.

Как отмечает Reuters, до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отмечал, что у США в Турции «есть высокопоставленные сотрудники разведки», которые приступят к расследованию дела. Одновременно в понедельник Трамп заявил, что неудовлетворен теми результатами расследования, которые были предоставлены Саудовской Аравией.

Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи ​пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов.

Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста. Саудовцы утверждают. что изначально намеревались лишь вывезти его из страны, а к его гибели привела «небрежность» исполнителей операции. Всего по делу о смерти Хашкаджи в Саудовской Аравии задержали 18 человек.

Дело пропавшего журналиста привлекло внимание на высшем уровне. Ситуацию вокруг гибели Хашкаджи 22 сентября обсудили президенты США и Турции. Турция ведет независимое расследование убийства.

Политический конфликт, связанный с убийством журналиста, повлек за собой бойкот Саудовской Аравии со стороны ряда официальных лиц и компаний. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до выяснения всех обстоятельств случившегося Берлин прекращает поставки Саудовской Аравии оружия.