МИД рассказал о борьбе за освобождение россиян в Чаде

Российские дипломаты предпринимают все усилия для освобождения задержанных в Чаде граждан России, сообщает МИД. К обсуждению их судьбы привлечены «компетентные власти» в Нджамене и посол Чада в Москве.

Речь идет о трех россиянах, которые были задержаны в Чаде 19 и 21 сентября. Первыми были задержаны российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Через два дня задержаны были еще два человека — россиянин Царев Е.И. и гражданин Белоруссии Денисевич А.А. (их полные имена МИД не называет).

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», — сообщили в МИДе.

«Официальной информации от чадских властей о задержании россиян Посольство не получало. Посольство находится на связи с властями Чада для прояснения ситуации», — заявили РБК в посольстве России в Чаде.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что «Шугалей отправился в Нджамену для участия в открытии Русского дома».

Шугалей и Суэйфан не в первый раз оказываются в такой ситуации. С мая 2019 они года удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. На тот момент они были сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, связанного с Евгением Пригожиным. Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года.