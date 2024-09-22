Коллеги сообщили о задержании российских социологов в Чаде
Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада Нджамены без объяснения причин, сообщили «РИА Новости» их коллеги.
Собеседники агентства уточнили, что Шугалей последний раз выходил на связь 19 сентября в районе 15:00 (мск), сообщив, что его не пропустили через границу в аэропорту. «Далее [он] пропал со связи», — рассказали коллеги социологов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о задержании Шугалея и Суэйфана, заявила «РИА Новости», что посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.
Последний пост в своем телеграм-канале Шугалей опубликовал 23 августа. В нем он вспоминает годовщину гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и называет его героем России. До этого, 11 августа, социолог опубликовал совместную с Суэйфаном фотографию из Чада, поздравив республику с Днем независимости.
Шугалей и Суэйфан (на тот момент сотрудники Фонда защиты национальных ценностей) с мая 2019 года удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.
Прокуратура Ливии утверждала, что на изъятых флешках и ноутбуках россиян содержалась информация о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.
Москва отвергала обвинения во вмешательстве в электоральные процессы. Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Впоследствии Шугалей рассказывал, что в Ливии они, как сотрудники ФЗНЦ, должны были проводить социологические опросы перед саммитом «Россия-Африка».
Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) был создан в апреле 2019 года. Его председателем стал Александр Малькевич, который до этого работал в структуре, связанной с Евгением Пригожиным. В частности, занимал должность главного редактора информационного агентства USA Really. Оно было запущено в июне 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН) (по данным РБК, входило в так называемую фабрику медиа, близкую к Пригожину).
Среди целей, заявленных ФЗНЦ: защита национальных интересов Российской Федерации, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время единственный руководитель фонда — Максим Шугалей.
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