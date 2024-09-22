Коллеги сообщили о задержании российских социологов в Чаде

Социологи, работавшие в связанном с Евгением Пригожиным фонде и находившиеся более года в ливийской тюрьме по обвинению во вмешательстве в выборы, задержаны в аэропорту столицы Чада, сообщили «РИА Новости» их коллеги

Самер Суэйфан и Максим Шугалей (Фото: max_shugaley / Telegram)

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада Нджамены без объяснения причин, сообщили «РИА Новости» их коллеги.

Собеседники агентства уточнили, что Шугалей последний раз выходил на связь 19 сентября в районе 15:00 (мск), сообщив, что его не пропустили через границу в аэропорту. «Далее [он] пропал со связи», — рассказали коллеги социологов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о задержании Шугалея и Суэйфана, заявила «РИА Новости», что посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

Последний пост в своем телеграм-канале Шугалей опубликовал 23 августа. В нем он вспоминает годовщину гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и называет его героем России. До этого, 11 августа, социолог опубликовал совместную с Суэйфаном фотографию из Чада, поздравив республику с Днем независимости.

Шугалей и Суэйфан (на тот момент сотрудники Фонда защиты национальных ценностей) с мая 2019 года удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Прокуратура Ливии утверждала, что на изъятых флешках и ноутбуках россиян содержалась информация о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.

Москва отвергала обвинения во вмешательстве в электоральные процессы. Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Впоследствии Шугалей рассказывал, что в Ливии они, как сотрудники ФЗНЦ, должны были проводить социологические опросы перед саммитом «Россия-Африка».