 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Коллеги сообщили о задержании российских социологов в Чаде

«РИА Новости»: социологи Шугалей и Суэйфан удерживаются в аэропорту столицы Чада
Социологи, работавшие в связанном с Евгением Пригожиным фонде и находившиеся более года в ливийской тюрьме по обвинению во вмешательстве в выборы, задержаны в аэропорту столицы Чада, сообщили «РИА Новости» их коллеги
Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей (Фото: max_shugaley / Telegram)

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада Нджамены без объяснения причин, сообщили «РИА Новости» их коллеги.

Собеседники агентства уточнили, что Шугалей последний раз выходил на связь 19 сентября в районе 15:00 (мск), сообщив, что его не пропустили через границу в аэропорту. «Далее [он] пропал со связи», — рассказали коллеги социологов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о задержании Шугалея и Суэйфана, заявила «РИА Новости», что посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

Последний пост в своем телеграм-канале Шугалей опубликовал 23 августа. В нем он вспоминает годовщину гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и называет его героем России. До этого, 11 августа, социолог опубликовал совместную с Суэйфаном фотографию из Чада, поздравив республику с Днем независимости.

Bloomberg узнал об аресте россиян в Ливии из-за вмешательства в выборы
Политика
Фото:Zoubeir Souissi / Reuters

Шугалей и Суэйфан (на тот момент сотрудники Фонда защиты национальных ценностей) с мая 2019 года удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Прокуратура Ливии утверждала, что на изъятых флешках и ноутбуках россиян содержалась информация о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.

Москва отвергала обвинения во вмешательстве в электоральные процессы. Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Впоследствии Шугалей рассказывал, что в Ливии они, как сотрудники ФЗНЦ, должны были проводить социологические опросы перед саммитом «Россия-Африка».

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) был создан в апреле 2019 года. Его председателем стал Александр Малькевич, который до этого работал в структуре, связанной с Евгением Пригожиным. В частности, занимал должность главного редактора информационного агентства USA Really. Оно было запущено в июне 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН) (по данным РБК, входило в так называемую фабрику медиа, близкую к Пригожину).

Среди целей, заявленных ФЗНЦ: защита национальных интересов Российской Федерации, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время единственный руководитель фонда — Максим Шугалей.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Чад социологи задержание Евгений Пригожин
Материалы по теме
В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожар
Общество
ЧВК «Вагнер» заявила об информационной атаке из-за дела Бучина
Общество
ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 380 человекПолитика, 16:58
Футболист «Спартака» пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отцаСпорт, 16:49
Коллеги сообщили о задержании российских социологов в ЧадеПолитика, 16:48
Южную Африку накрыл сильный снегопад. ВидеоОбщество, 16:37
В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабиныОбщество, 16:33
FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детейСпорт, 16:23
Из Глухова в Сумской области эвакуировали почти треть жителейПолитика, 16:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Химки» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ на почти пустой аренеСпорт, 16:12
Волгоградский «каннибал-сердцеед» вернулся из зоны спецоперацииОбщество, 16:08
Израиль отверг причастность к подрыву пейджеров в ЛиванеПолитика, 15:55
Рейтинг Макрона упал до 25% впервые со времен протестов «желтых жилетов»Политика, 15:38
В Севастополе объявили ракетную опасностьПолитика, 15:24
Елена Рыбакина снялась с десятого крупного турнира в сезонеСпорт, 15:10
Нетаньяху временно запретил министрам давать интервьюПолитика, 15:03