Порошенко с сыном внесли в список террористов и экстремистов

Порошенко, его сын и бывший гендиректор липецкой фабрики «Рошен» попали в реестр Росфинмониторинга как «экстремистское объединение». В феврале соответствующее решение вынес липецкий суд

Пётр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских организаций объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей Порошенко и уроженец Санкт-Петербурга Олег Казаков, они значатся в списке под номером 551.

Казаков ранее был был гендиректором липецкой фабрики «Рошен», которая перешла в собственность России. В феврале липецкий суд запретил деятельность сына Порошенко Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. Принадлежащая ему Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, который выпускает 450 тыс. т продукции в год. Липецкая фабрика не работала с 2017 года. Корпорация объяснила ее закрытие «политическо-экономическими причинами».

В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие сочло, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen.

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