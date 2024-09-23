Экс-юриста Березовского из дела о нападении на Волкова объявили в розыск

Юриста Анатолия Блинова задержали 13 сентября в Польше. Его обвинили в организации нападения на Леонида Волкова

Леонид Волков (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Бывшего адвоката бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, которого подозревают в Польше в организации нападения на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом), объявили в розыск в России, его карточка есть в базе МВД.

Причины его розыска в России и время объявления в розыск не известны. РБК направил запрос в МВД.

Блинов был задержан 13 сентября и арестован на три месяца, сообщила прокуратура Польши. Речь идет о нападении на Волкова у его дома в Вильнюсе 12 марта. Тогда окно в его машине разбили молотком, ему распылили в глаза слезоточивый газ и избили. По словам Волкова, ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге и сломали руку.

В апреле польский премьер-министр Дональд Туск говорил, что задержаны и заказчик нападения, и исполнители. По его словам, заказчиком был «белорус, работающий на россиян», а исполнителями — двое поляков.

Позднее прокуратура уточнила, что на данный момент в расследовании восемь подозреваемых — шесть поляков, один белорус и россиянин Блинов. Четверо фигурантов арестованы.

Соратники Навального заявили, что нападение на Волкова заказал Блинову бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан Минюстом иноагентом). Такие же данные приводил RT, опубликовавший предполагаемую переписку Невзлина с Блиновым.

Невзлин отрицал причастность к нападению, но не скрывал, что знаком с Блиновым.