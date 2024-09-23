 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-юриста Березовского из дела о нападении на Волкова объявили в розыск

Юриста Анатолия Блинова задержали 13 сентября в Польше. Его обвинили в организации нападения на Леонида Волкова
Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Бывшего адвоката бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, которого подозревают в Польше в организации нападения на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом), объявили в розыск в России, его карточка есть в базе МВД.

Причины его розыска в России и время объявления в розыск не известны. РБК направил запрос в МВД.

Блинов был задержан 13 сентября и арестован на три месяца, сообщила прокуратура Польши. Речь идет о нападении на Волкова у его дома в Вильнюсе 12 марта. Тогда окно в его машине разбили молотком, ему распылили в глаза слезоточивый газ и избили. По словам Волкова, ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге и сломали руку.

В апреле польский премьер-министр Дональд Туск говорил, что задержаны и заказчик нападения, и исполнители. По его словам, заказчиком был «белорус, работающий на россиян», а исполнителями — двое поляков.

Позднее прокуратура уточнила, что на данный момент в расследовании восемь подозреваемых — шесть поляков, один белорус и россиянин Блинов. Четверо фигурантов арестованы.

Экс-адвоката Березовского задержали в Польше из-за нападения на Волкова
Политика
Адвокат Анатолий Блинов (справа) и Сергей Доренко во время рассмотрения иска мэра Москвы Юрия Лужкова к ОРТ и Доренко в&nbsp;Останкинском межмуниципальном суде, 1991 год

Соратники Навального заявили, что нападение на Волкова заказал Блинову бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан Минюстом иноагентом). Такие же данные приводил RT, опубликовавший предполагаемую переписку Невзлина с Блиновым.

Невзлин отрицал причастность к нападению, но не скрывал, что знаком с Блиновым.

Анатолий Блинов основал в 1997 году ООО «Бюро правовой поддержки». Среди его клиентов помимо Березовского были журналист Сергей Доренко (во время судов с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым) и Внешэкономбанка (в судебном процессе с «Медиа-Мостом»). Интересы Березовского Блинов представлял в суде против «Газпрома».

В 2004 году Блинова задержали по делу о махинациях с ценными бумагами в Уфе. В 2006 году его приговорили к шести годам колонии.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Леонид Волков Польша МВД розыск Леонид Невзлин
Материалы по теме
Экс-адвоката Березовского задержали в Польше из-за нападения на Волкова
Политика
Суд в Петушках закрыл процесс защищавших Навального адвокатов
Политика
Суд в Москве заочно арестовал продюсера YouTube-канала «Навальный LIVE»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Какие страны Россия считает навязывающими «деструктивные» ценности. КартаПолитика, 15:58
В Ливане заявили о сотне погибших после ударов ИзраиляПолитика, 15:51
Дом семьи в Красноярском крае перед отравлением обрабатывали дихлофосомОбщество, 15:49
Берите пример с Airbnb и Ikea: что они изучают при выходе на новые рынкиPro, 15:41
Капитан «Барселоны» выбыл на несколько месяцев из-за травмы коленаСпорт, 15:40
В Литве начался цикл плановых военных ученийПолитика, 15:36
ЦАХАЛ предупредила об авиаударах по востоку ЛиванаПолитика, 15:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Важные события недели для криптовалют. Чего ждут инвесторыКрипто, 15:29
Власти Южной Кореи объяснили причину отказа во въезде группе россиянПолитика, 15:24
Житель Крыма получил 12 лет за подготовку убийства министраПолитика, 15:22
Токены ИИ-проектов стали лидерами роста. Какие монеты подорожали большеКрипто, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:20
Аршавин посоветовал, как Соболеву справиться с нелюбовью фанатов «Зенита»Спорт, 15:15
Объем вложений в биржевые фонды денежного рынка превысил ₽500 млрдИнвестиции, 15:11