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Война с хуситами ,  
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Lockheed Martin представит морскую версию ракеты JAGM в 2025 году

Сюжет
Война с хуситами
JAGM планируют запускать по беспилотникам йеменских хуситов, которые атакуют суда в Красном море
Фото: Lockheed Martin / Getty Images
Фото: Lockheed Martin / Getty Images

Американский производитель оружия Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в 2025 году, сообщает портал Breaking Defence со ссылкой на выставку организации в Мельбурне.

Компания показала модель судна, напоминающего патрульный катер Военно-морских сил США MkVI, оснащенного пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые вмещают по четыре ракеты. Они позволяют запускать ракеты с боевых машин и надводных кораблей. Боеприпас создан на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, их дополнили системой наведения. Интеграция JQL на корабли будет означать и первые испытания JAGM в море.

По словам источника портала в оборонном ведомстве, потенциально новые ракеты будут применять для борьбы с морскими дронами и беспилотниками. В частности, речь идет о беспилотных воздушных системах, которые с 2023 года продолжают использовать йеменские хуситы в Красном море против судов, в том числе коммерческих. Максимальная дальность JAGM — 8 км.

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Фото:Rheinmetall.com

В документах Lockheed Martin, по данным Breaking Defence, говорится, что JQL переносит семейство ракет JAGM и пусковую установку M299 на транспортные средства и надводные корабли. На данный момент JQL имеет два варианта, которые используют во флоте, с внедрением для патрульных катеров и фрегатов или корветов.

Ракеты JAGM поступили на вооружение армии США в 2019 году. Тогда войска получили 2631 ракету, ими заменили другие, устаревшие снаряды от Lockheed Martin — AGM-114 Hellfire, выпускаемые с 1982 года.

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Армия США США Lockheed Martin ракеты беспилотники
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