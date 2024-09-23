Правительство одобрило введение наказания для иностранцев за русофобию

Согласно законопроекту, в УК появится новая статья 136.1 с наказанием за дискриминационные действия, совершенные за пределами России иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиян

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство подготовило положительный проект официального отзыва на проект закона о введении уголовной ответственности за «русофобию» для иностранцев за рубежом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанного замечания», — говорится в нем.

Законопроектом предлагается ввести новую статью УК 136.1 «Русофобия». В первой части она будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами России иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, постоянно проживающего в России, лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России; во второй — за публичные призывы к совершению таких действий.

Замечание, о котором идет речь, касается наказания по этой статье в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Оно может повлечь трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления, считают в правительстве.

Также появятся изменения в ч. 3 ст. 12 «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России» УК, согласно которым оно будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, и совершивших преступление в отношении соотечественников без гражданства России; в ч. 5 ст. 247 «Участие подсудимого» УПК, согласно которым в некоторых случаях судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести можно будет проводить без подсудимого (сейчас это касается тяжких и особо тяжких преступлений).

Авторы законопроекта — вице-спикер, депутат от «Единой России» Ирина Яровая и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Псикарев (тоже «Единая Россия»).