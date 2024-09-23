На Северном Кавказе задержали 15 религиозных экстремистов

Задержанные совершали физическое и психологическое насилие над людьми, поведение которых не соответствовало радикальной идеологии сообщества. Ячейку создали в 2023 году

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В Кабардино-Балкарии силовики задержали 15 членов религиозной экстремистской ячейки, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников. Кангезова подозревают в ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса — создание экстремистского сообщества, оставшиеся задержанные — в ч. 2 ст. 282.1, то есть в участии в этом сообществе.

По версии следователей, в 2023 году Кангезов создал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарии экстремистское сообщество в целях «применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды». По его поручению участники группы совершали физическое насилие и психологическое воздействие на людей, если их поведение не соответствовало радикальной идеологии сообщества.

Во время обысков силовики изъяли запрещенную в России религиозную литературу.

18 сентября ФСБ раскрыла в Татарстане женскую ячейку международной террористической организации, которая вербовала россиян. Силовики выяснили, что «функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата».

Ячейку смогли законспирировать, у женщин изъяли запрещенную в России экстремистскую литературу и средства связи.