ФСБ заявила о раскрытии в Татарстане женской исламистской ячейки

ФСБ заявила о раскрытии в Татарстане ячейки сторонниц всемирного халифата

Члены законспирированной ячейки вербовали россиян в международную террористическую организацию, заявила спецслужба. Против них возбуждено уголовное дело

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Татарстане раскрыта женская ячейка международной террористической организации, которая вербовала россиян, говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — сказано в сообщении.

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Ячейка была законспирирована. У женщин изъяли запрещенную в России экстремистскую литературу, средства связи, электронные носители информации.

Заведено уголовное дело.

В начале сентября в Белгородской области силовики задержали женщину 1994 года рождения, планировавшую вступить в ряды «украинского военизированного объединения, запрещенного в России». ФСБ сообщила, что она, получив от куратора рекомендации «по порядку вступления в террористическую организацию для участия в противоправной деятельности, направленной против Вооруженных сил России», попыталась пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК (покушение не государственную измену). Максимальное наказание по статье о покушении на госизмену — 20 лет лишения свободы.