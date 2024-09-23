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Филологи назвали проблемы ввода единого языка Турции и части стран СНГ

Филолог Образцов: переход стран СНГ на один язык с Турцией — это очень дорого
Единый алфавит не способен отразить уникальные особенности национальных языков тюркоязычных народов. Процесс займет десятилетия и очень дорого обойдется государствам, считают специалисты
Неофициальный Шушинский саммит Организации тюркских государств
Неофициальный Шушинский саммит Организации тюркских государств (Фото: Organization of Turkic States)

Переход четырех стран СНГ (Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана) на новый, единый с Турцией алфавит не позволит передавать особенности национальных языков проживающих там народов. Кроме того, это требует большого количества времени и вложений, заявили опрошенные РБК эксперты.

Ранее в сентябре комиссия по единому алфавиту тюркского мира, созданная Организацией тюркских государств, согласовала в Баку единый алфавит на основе латиницы. Он состоит из 34 букв.

Основная проблема заключается в том, что турецкий как бы не может передать особенности национальных языков тюркоязычных стран, ни графически, ни фонетически, рассказала РБК научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева. «То есть практически каждый язык, и узбекский, и азербайджанский, и казахский, и другие, они имеют свои какие-то отличительные черты, там какие-то звуки, буквы и так далее, которые сложно вместить в какие-то одни общие рамки и, в общем-то, описать одним алфавитом», — сказала эксперт.

Четыре страны СНГ согласовали проект перехода на единый с Турцией алфавит
Политика
Фото:Organization of Turkic States

Cреди тюркских есть много групп языков, рассказал РБК кандидат филологических наук, Алексей Образцов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и местного филиала Высшей школы экономики (ВШЭ). «Есть огузская группа, есть кыпчакская группа, есть сибирские, тюркские языки. И в отличие от, скажем, русского и белорусского, и даже русского и украинского, многие из этих языков не являются проницаемыми. То есть как вы не напрягаетесь, да, сходу понять поток речи, скажем, для турка, понять якутскую речь, (а это языки одной группы) — это большая-большая проблема», — рассказал он.

По его мнению, существующие системы лучше подходят для языков: «турецкое лингвистическое общество создало современный турецкий алфавит на базе латиницы. Он, кстати, очень хороший, поскольку он почти на 100% учитывает фонетические особенности именно турецкого языка», — считает Образцов. В то же время тюркские народы, которые оказались в составе СССР, получили алфавиты на основе кириллического. «Но с добавлениями разной диакритики, поскольку, скажем, гласных, в большинстве тюркских языков больше, чем в русском. И там есть специфические согласные, там, заднеязычные, там, взрывные», — добавил Образцов.

Второй проблемой является то, что совершить переход на другой алфавит невозможно и это — очень дорого. «Скажем, когда в Турции переходили на латинизированную графику, это заняло порядка 50-60 лет. Это начинать надо со школы. Дети, которые 1 сентября пришли в школу, их надо начинать учить, писать уже на соответственно новыми буковками, грубо говоря», — рассказал Образцов. Кроме того, когда Турция уходила от арабских и персидских заимствований, то язык старались искусственно очистить от них. «И вот я сам держал в руках турецкие газеты того времени, где на последней странице было просто, так сказать, два столбика, да, ну или там нескольких столбиков слов. Слово, которое вы привыкли употреблять, и слово, которое надо употреблять вместо этого. Вот это вводилось просто директивно. <...> И главным образом это требует очень больших средств. Это очень большие деньги», — добавил Образцов.

При этом не исключено, что за этой идеей стоит даже не переход всех стран на турецкий язык, а создание «какого-то нового вообще общетюрского языка», допускает Алина Сбитнева. «Который, по сути, станет эдаким тюркским эсперанто. То есть маловероятно, что он приживется, как и любой другой искусственно созданный язык или же алфавит», — сказала она. «Но здесь важнее другое, то есть сама попытка Турции вписать в это тюркоязычное государство нынешней Средней Азии говорит о ее стремлении, в общем-то, подменить в принципе тюркское турецким и во многом лишить эти странные своих однокультурных особенностей и, так сказать, лингвистической идентичности», — подытожила Сбитнева.

Решение о создании проекта единого алфавита было принято заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ) 9-12 сентября. Теперь на основе этого проекта страны будут утверждать сами свои национальные алфавиты, говорил член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров. 

В Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия. Джафаров говорил, что буквы в общем алфавите есть не во всех тюркских языках, «но какой бы тюркский язык ни был, он должен получать свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита». Одной из ключевых проблем он называл переход казахов и киргизов на латиницу (там используется кириллический алфавит). 

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Джафаров подчеркнул, что речи о создании общего тюркского языка не идет. Общий алфавит нужен, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками».

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Елена Степанова Елена Степанова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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