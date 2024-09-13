Четыре страны СНГ согласовали проект перехода на единый с Турцией алфавит

Алфавит на основе латиницы из 34 букв был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств. Академики заявили, что он совпадает с алфавитом большинства тюркских стран, больших изменений быть не должно

Фото: Organization of Turkic States

После решения Комиссии по общему алфавиту тюркского мира создать в некоторых странах бывшего СССР единый алфавит на базе общетюркского сами страны будут утверждать свои национальные алфавиты. Об этом сообщил азербайджанскому агентству АПА член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров.

Проект единого алфавита из 34 букв на основе латиницы был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ). В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.

Как отметил Джафаров, буквы в общем алфавите есть не во всех тюркских языках, «но какой бы тюркский язык ни был, он должен получать свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита». При этом, по словам академика, серьезных изменений быть не должно, поскольку общий тюркский алфавит совпадает с алфавитом большинства тюркских государств. «Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда казахи и киргизы перейдут на латиницу», — считает он.

Джафаров подчеркнул, что речи о создании общего тюркского языка не идет. Общий алфавит нужен, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками».

Проект общетюркского алфавита на латинской основе был впервые предложен в 1991 году, отмечает TRT Haber. В последние два года над ним работала комиссия, и на заседании в Баку эксперты представили доработанный вариант. Академики заявили, что каждая буква представляет разные фонетические звуки, встречающиеся в тюркских языках, а разработка алфавита «способствует взаимопониманию и сотрудничеству между тюркскими народами».

В октябре 2017 года в Казахстане был подписан указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В 2021 году был представлен вариант алфавита, но весной 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее завершить переход, призвал ученых «изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение».