 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Четыре страны СНГ согласовали проект перехода на единый с Турцией алфавит

Алфавит на основе латиницы из 34 букв был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств. Академики заявили, что он совпадает с алфавитом большинства тюркских стран, больших изменений быть не должно
Фото: Organization of Turkic States
Фото: Organization of Turkic States

После решения Комиссии по общему алфавиту тюркского мира создать в некоторых странах бывшего СССР единый алфавит на базе общетюркского сами страны будут утверждать свои национальные алфавиты. Об этом сообщил азербайджанскому агентству АПА член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров.

Проект единого алфавита из 34 букв на основе латиницы был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ). В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.

Как отметил Джафаров, буквы в общем алфавите есть не во всех тюркских языках, «но какой бы тюркский язык ни был, он должен получать свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита». При этом, по словам академика, серьезных изменений быть не должно, поскольку общий тюркский алфавит совпадает с алфавитом большинства тюркских государств. «Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда казахи и киргизы перейдут на латиницу», — считает он.

Google понизил в поисковой выдаче СМИ на кириллице в Казахстане
Технологии и медиа
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Джафаров подчеркнул, что речи о создании общего тюркского языка не идет. Общий алфавит нужен, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками».

Проект общетюркского алфавита на латинской основе был впервые предложен в 1991 году, отмечает TRT Haber. В последние два года над ним работала комиссия, и на заседании в Баку эксперты представили доработанный вариант. Академики заявили, что каждая буква представляет разные фонетические звуки, встречающиеся в тюркских языках, а разработка алфавита «способствует взаимопониманию и сотрудничеству между тюркскими народами».

В октябре 2017 года в Казахстане был подписан указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В 2021 году был представлен вариант алфавита, но весной 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее завершить переход, призвал ученых «изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
алфавит Турция Азербайджан Казахстан Киргизия Узбекистан
Материалы по теме
Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы
Политика
В Киргизии заявили о разработке вариантов перехода на латиницу
Политика
Бизнес раскритиковал идею сенаторов запретить рекламу на латинице
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
В Кремле заявили, что не видели сообщения об атаке на украинский сухогрузПолитика, 13:56
Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 19%Инвестиции, 13:50
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 13:49
WSJ узнала причину отказа Киеву в применении ATACMS для ударов по РоссииПолитика, 13:44
В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. ВидеоОбщество, 13:43
Конкурент Сафонова пропустил тренировку ПСЖСпорт, 13:42
КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на конькахСпорт, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индекс Мосбиржи резко снизился после решения ЦБ повысить ставкуИнвестиции, 13:40
Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением СШАПолитика, 13:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:39
Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бойПолитика, 13:36
География Toncoin. Насколько криптовалюта популярна на глобальном уровнеКрипто, 13:30
«Москвич 6» получил комплектацию дороже ₽3 млн. Какие у нее особенностиАвто, 13:30
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовыхФинансы, 13:30