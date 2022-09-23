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Военная операция на Украине ,  
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МВД сообщило о 50 тыс. участников митинга в поддержку референдумов

ГУ МВД по Москве: 50 тыс. человек пришли на митинг в поддержку референдумов
На митинг-концерт пришли лидеры думских фракций, спели Юлия Чичерина и Александр Скляр, а также выступили актеры Владимир Машков и Игорь Петренко. Владимир Путин не смог приехать из-за работы, сообщил Дмитрий Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Манежной площади в Москве прошёл митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Организатором митинга выступает Общероссийский народный фронт.

В пресс-службе ГУВД по Москве сообщили, что в акции принимают около 50 тыс. человек.

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Фото:РИА Новости

На митинге выступили заместитель секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев.

На митинге-концерте спели Юлия Чичерина и Александр Скляр, группы «Послезавтра», «Зверобой», «Наши». С речью выступили актеры Владимир Машков и Игорь Петренко.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин не посетит митинг, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», — отметил он.

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23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вхождении в состав России. Они завершатся 27 сентября.

Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал он в обращении к россиянам.

Российская спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Москва назвала защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Начатые в конце февраля переговоры между Россией и Украиной полностью приостановились в мае. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что в случае проведения референдумов они будут невозможны. В Кремле заявляли, что готовы к диалогу, но отмечали, что спецоперация на Украине продолжится до «выполнения поставленных задач»

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митинг Манежная площадь Референдум Военная операция на Украине Владимир Машков Москва Юлия Чичерина
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