МВД сообщило о 50 тыс. участников митинга в поддержку референдумов
На Манежной площади в Москве прошёл митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Организатором митинга выступает Общероссийский народный фронт.
В пресс-службе ГУВД по Москве сообщили, что в акции принимают около 50 тыс. человек.
На митинге выступили заместитель секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев.
На митинге-концерте спели Юлия Чичерина и Александр Скляр, группы «Послезавтра», «Зверобой», «Наши». С речью выступили актеры Владимир Машков и Игорь Петренко.
Президент России Владимир Путин не посетит митинг, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», — отметил он.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вхождении в состав России. Они завершатся 27 сентября.
Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал он в обращении к россиянам.
Российская спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Москва назвала защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Начатые в конце февраля переговоры между Россией и Украиной полностью приостановились в мае. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что в случае проведения референдумов они будут невозможны. В Кремле заявляли, что готовы к диалогу, но отмечали, что спецоперация на Украине продолжится до «выполнения поставленных задач»