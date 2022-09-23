Власти назвали повестки через телеграм не имеющими юридической силы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 16:25
Месси обсудил с президентом «Барселоны» возвращение в клуб Спорт, 19:04
Правительство перенесет индексацию тарифов ЖКУ на семь месяцев вперед Экономика, 19:00
В Молдавии повысят тарифы на газ на 27% Экономика, 19:00
Что известно о частичной мобилизации в России Политика, 18:57
10 главных вопросов о частичной мобилизации Политика, 18:56
В Думу внесли проект о кредитных каникулах для участников спецоперации Недвижимость, 18:52
Индекс Dow Jones упал ниже 30 000 пунктов впервые с июня Инвестиции, 18:47
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 18:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Жамнов назвал бредом возможный запрет на въезд в Чехию россиянам из НХЛ Спорт, 18:43
Как отвлечься на выходных. 11 вариантов, куда сходить и что посмотреть Life, 18:29
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 18:21
Власти разъяснили права мобилизованных на льготы по налогу на имущество Недвижимость, 18:20
Международная федерация бокса признала правомерность избрания Кремлева Спорт, 18:09
Власти допустили призыв студентов-заочников по решению комиссии Политика, 18:08
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти назвали повестки через телеграм не имеющими юридической силы

Минобороны предупредило, что не стоит доверять информации, опубликованной в телеграм-ботах со словом «Повестка», а также опубликованным в сети спискам якобы подпадающих под мобилизацию
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности. Об этом РБК сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.

«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под подпись, повестка, присланная через телеграм, не несет юридической ценности», — сообщил оператор горячей линии.

Ранее читатели рассказали РБК о получении повесток через телеграм от пользователя «Военный комиссариат».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистов
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Минобороны в своем телеграм-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в телеграм-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в телеграм-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».

Также в военном ведомстве отметили, что опубликованные в Сети базы данных о якобы мобилизованных для участия в СВО собираются мошенниками из более ранних утечек из баз данных «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК и других сервисов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images В ИТ все еще не хватает людей. Какую специальность выбрать начинающим
Инструкции
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы
Теги
Алена Прохоренко Алена Прохоренко
повестки мобилизация Минобороны Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию
Политика
10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter