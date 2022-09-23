Власти назвали повестки через телеграм не имеющими юридической силы

Минобороны предупредило, что не стоит доверять информации, опубликованной в телеграм-ботах со словом «Повестка», а также опубликованным в сети спискам якобы подпадающих под мобилизацию

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Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности. Об этом РБК сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.

«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под подпись, повестка, присланная через телеграм, не несет юридической ценности», — сообщил оператор горячей линии.

Ранее читатели рассказали РБК о получении повесток через телеграм от пользователя «Военный комиссариат».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Минобороны в своем телеграм-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в телеграм-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в телеграм-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».

Также в военном ведомстве отметили, что опубликованные в Сети базы данных о якобы мобилизованных для участия в СВО собираются мошенниками из более ранних утечек из баз данных «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК и других сервисов.