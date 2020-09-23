Республиканцы выступили за номинацию кандидата Трампа в Верховный суд

Сенаторы-республиканцы поддержали идею Дональда Трампа заполнить освободившуюся вакансию в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Сейчас президент выбирает между двумя кандидатами-женщинами

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что поддерживает идею президента Дональда Трампа о заполнении вакансии в Верховном суде США, которая освободилась после смерти либерального судьи Рут Бейдер Гинзбург. Таким образом, остались лишь два сенатора от Республиканской партии, которые выступают против предложения о номинации нового верховного судьи до президентских выборов 3 ноября, — Сьюзан Коллинз и Лиза Меркауски. Решение об утверждении судьи сенат принимает простым большинством, Республиканская партия контролирует в нем 53 кресла из 100.

Почему решено назначить судью до выборов

Как пояснила Меркауски, принимать решение о номинации нового кандидата в Верховный суд настолько близко к выборам — неправильно. Она добавила, что когда президент Барак Обама в 2016 году пытался предложить своего кандидата на место скончавшегося судьи от Консервативной партии Антонио Скалии, то республиканцы заблокировали такой шаг. Впрочем, позднее Меркауски допустила, что может проголосовать за выдвиженца президента. Ромни тоже прокомментировал ситуацию 2016 года. «В обстоятельствах, когда кандидат президента представляет партию, не контролирующую большинство в сенате, то в большинстве случаев сенат не будет его утверждать», — сказал он. «В то же время, если кандидат представляет партию, контролирующую большинство в сенате, то сенат, как правило, его утверждает», — добавил сенатор.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил о готовности к утверждению выдвиженца Трампа в Верховный суд. «Мы проголосуем за выдвиженца президента Трампа в Верховный суд уже в этом году», — написал он в Twitter.

Слушания по представленной Трампом кандидатуре пройдут в юридическом комитете сената, председателем которого является Линдси Грэм. Он уже заявил, что разделяет цель Трампа и Макконнелла утвердить кандидатуру преемника Гинзбург до следующих выборов. Планируется, что комитет приступит к слушаниям на неделе, начинающейся 12 октября, а итоговое голосование в сенате состоится не позднее конца октября, пишет The Washignton Post со ссылкой на собственные источники.