Лукашенко назвал силовиков окружающими народ патриотами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске заявил, что сотрудники силовых ведомства являются патриотами, которые окружают граждан страны.

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — сказал глава государства (цитата по БелТА).

По его словам, в ходе работы во время оппозиционных митингов, они не только выполняли свой служебный долг, но и показали, что сделали сознательный выбор. «Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — добавил Лукашенко.

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