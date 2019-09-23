На Украине предложили принудительно установить морскую границу с Россией

Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.
«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», — сказал он.
В Госгидрографии напомнили, что в 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны были заключить стороны. «Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — добавили в ведомстве.
Без установления морской границы Украина не сможет осуществлять свой суверенитет на большой части своего территориального моря и реализовывать свои права в пределах исключительной экономической зоны, в том числе использовать морские природные ресурсы, указали в Госгидрографии.
Сформировать международную комиссию по делимитации можно на основе ст. 298 и приложения V к Конвенции ООН по морскому праву, участниками которой являются Россия и Украина. Прецедент принудительной делимитации уже существует: в 2018 году Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границе на основе результатов работы комиссии, созданной по инициативе Восточного Тимора.