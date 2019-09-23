На Украине предложили принудительно установить морскую границу с Россией

В Госгидрографии считают, что Украина может попытаться принудительно заставить Россию подписать соглашение о морской границе. Ведомство приводит в пример спор Австралии и Восточного Тимора

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Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.

«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», — сказал он.

В Госгидрографии напомнили, что в 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны были заключить стороны. «Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — добавили в ведомстве.

Без установления морской границы Украина не сможет осуществлять свой суверенитет на большой части своего территориального моря и реализовывать свои права в пределах исключительной экономической зоны, в том числе использовать морские природные ресурсы, указали в Госгидрографии.

Сформировать международную комиссию по делимитации можно на основе ст. 298 и приложения V к Конвенции ООН по морскому праву, участниками которой являются Россия и Украина. Прецедент принудительной делимитации уже существует: в 2018 году Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границе на основе результатов работы комиссии, созданной по инициативе Восточного Тимора.