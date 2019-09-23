Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете

Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете

Такова стоимость контракта, размещенного ведомством. В прошлом году Минобороны размещало тендер на 485 млн руб. на слежку за курсантами

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минобороны разместило тендер на услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов портала госзакупок.

Подрядчика определят в ходе закрытого аукциона. Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября.

Стоимость контракта — 250 млн руб.

В октябре прошлого года Минобороны разместило сообщение о закрытом аукционе на покупку комплексного оснащения Вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений министерства к интернету. Всего на эти цели выделили 485 млн руб., из них 71 млн руб. — на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.