Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете

Минобороны разместило тендер на услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов портала госзакупок.
Подрядчика определят в ходе закрытого аукциона. Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября.
Стоимость контракта — 250 млн руб.
В октябре прошлого года Минобороны разместило сообщение о закрытом аукционе на покупку комплексного оснащения Вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений министерства к интернету. Всего на эти цели выделили 485 млн руб., из них 71 млн руб. — на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.