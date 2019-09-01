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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В Пентагоне заказали программу для борьбы с фейковыми новостями
При помощи нового софта специалисты будут отслеживать пропагандистские сообщения в новостях и социальных сетях
Фото: RON EDMONDS / AP

Министерство обороны США заказало программное обеспечение, которое должно выявлять фейковые новости в сообщениях сетевых изданий, социальных сетях, аудио- и видеороликах, размещаемых в Интернете, сообщает агентство Bloomberg.

Предполагается, что при помощи нового алгоритма специальная программа сможет просматривать до полумиллиона новостных сообщений и постов в социальных сетях на предмет возможного манипулирования общественным мнением и пропаганды. Технический директор Мэтт Турек представил концепцию в штаб-квартире Минобороны США в минувший четверг, однако отказался обсуждать ее детали с журналистами.

Предполагается, что программа должна заработать в ближайший год и предотвратить возможное вмешательство извне в президентские выборы в США, которые должны пройти в 2020 году.

После победы Дональда Трампа в 2016 году представители Демократической партии заявляли, что успех кандидата от республиканцев был связан в том числе с российским вмешательством в выборы. Комиссия Роберта Мюллера после двух лет работы не обнаружила связей президента с Москвой, однако пришла к выводу, что определенное влияние оказывалось посредством сообщений в социальных сетях.

В феврале 2018 года Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и девяти юрлицам, в том числе Агентству интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering. По данным следствия, обвиняемые работали в Агентстве интернет-исследований, связанном с Евгением Пригожиным. Указывалось, что сотрудники компании создавали поддельные аккаунты в соцсетях, занимались организацией групп и акций, а также покупали политическую рекламу в Facebook и YouTube в пользу республиканцев и Трампа.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Пентагон
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