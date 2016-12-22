Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете

Минобороны на сайте госзакупок разместило сообщение о закрытом аукционе, целью которого служит «комплексное оснащение вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». На объявление о тендере обратил внимание «Интерфакс».
В соответствии с документом на эти цели выделено 485 млн руб. Оборудование, по условиям аукциона, должно быть поставлено до конца мая 2019 года.
Так, 71 млн руб. военное ведомство планирует потратить на расширение действующей лицензии на использование InfoWatch Traffic and Device Monitor. Речь идет о программе, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Кроме того, как указывается на сайте производителя, при помощи отслеживания интернет-активности она позволяет следить за настроениями в коллективе, выявлять нелояльных сотрудников, а также «определять аномальную и подозрительную активность персонала».
125 млн руб. планируется потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет, а еще 215 млн руб. пойдет на комплекс со спецпроверкой и специсследованием компьютеров, который также позволяет защищаться от возможных утечек информации.В прошлом году Министерство обороны занималось оснащением военных вузов системой «Интеграция СВО», которая, по мысли разработчиков, должна была совершенствовать систему военного образования, сообщал телеканал «Звезда». С этой целью было закуплено около 3 тыс. ноутбуков, а также 100 тыс. флеш-накопителей. Сколько на это было потрачено средств, не указывалось.