ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,92 64,74 EUR Нал. 75,48 74,27 USD Бирж. 65,34 +0,09 EUR Бирж. 74,90 +0,11 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6566,20 -58,00 IMOEX 2299,12 -0,41% RTSI 1108,73 -0,70% Brent 79,34 -0,46% DJIA 25317,41 -0,50% Nasdaq 7468,63 +0,27%
Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете
Лента новостей
В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР 09:44, Политика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:30, РБК и Инвитро Как покупатели выбирают магазины на примере Москвы 09:26, Потребрынок  Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска 09:23, Технологии и медиа Позитивная дискриминация: какова роль СПГ из США на газовом рынке Европы 09:20, Мнение Маршрут построен: как за ₽2,5 млн в месяц контролировать мерчандайзеров 09:20, Свое дело Cinemood: как коробка с мультфильмами пытается стать серьезным бизнесом 09:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 09:00, РБК и Barilla Глава ВТБ оценил объем вложений в создаваемую со Сбербанком авиакомпанию 08:43, Бизнес Бум инвестиций: почему в Южную Азию переносят производство из Китая 08:34, Quote Задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах 08:30, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 08:17, РБК и Мираторг Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете 08:10, Общество Роскачество проверило «Докторскую» колбасу на безопасность 08:01, Общество Украину признали самой уязвимой из развивающихся экономик 08:01, Экономика В Китае открыли самый длинный в мире морской мост 07:59, Общество Путин дал «Сириусу» статус «научной долины» и арену Олимпиады в Сочи 07:31, Общество Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал вину 07:30, Общество Трамп пообещал отправить «сколько нужно» военных на границу с Мексикой 07:17, Политика Эксперты предсказали паузу в повышении ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы У дома Сороса в США нашли бомбу 06:49, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 06:46, РБК и Schneider Electric Кабмин Великобритании отказался от термина fake news 06:38, Политика Россияне назвали желаемый для жизни на пенсии доход 06:03, Общество Трамп назвал себя националистом 06:02, Политика В Мексике 2 тыс. человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике 05:25, Общество В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки 05:00, Общество Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства» 04:49, Политика
Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете
Общество, 08:10
0
Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете
Министерство обороны России разместило заказ на поставку оборудования, необходимого для контроля за интернет-активностью курсантов, общей стоимостью почти полмиллиарда рублей
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минобороны на сайте госзакупок разместило сообщение о закрытом аукционе, целью которого служит «комплексное оснащение вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». На объявление о тендере обратил внимание «Интерфакс».

В соответствии с документом на эти цели выделено 485 млн руб. Оборудование, по условиям аукциона, должно быть поставлено до конца мая 2019 года.

Так, 71 млн руб. военное ведомство планирует потратить на расширение действующей лицензии на использование InfoWatch Traffic and Device Monitor. Речь идет о программе, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Кроме того, как указывается на сайте производителя, при помощи отслеживания интернет-активности она позволяет следить за настроениями в коллективе, выявлять нелояльных сотрудников, а также «определять аномальную и подозрительную активность персонала».

125 млн руб. планируется потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет, а еще 215 млн руб. пойдет на комплекс со спецпроверкой и специсследованием компьютеров, который также позволяет защищаться от возможных утечек информации.

В прошлом году Министерство обороны занималось оснащением военных вузов системой «Интеграция СВО», которая, по мысли разработчиков, должна была совершенствовать систему военного образования, сообщал телеканал «Звезда». С этой целью было закуплено около 3 тыс. ноутбуков, а также 100 тыс. флеш-накопителей. Сколько на это было потрачено средств, не указывалось.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Минобороны , госзакупки
Главное
Путин дал «Сириусу» статус «научной долины» и арену Олимпиады в Сочи Общество
Материалы по теме
Медведев ограничил госзакупки иностранного спортивного оружия Общество
ФАС выступила против предложения ограничить госзакупки иностранных вин Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter