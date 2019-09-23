«Вопрос в том, чем мы наполним этот договор. Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде», — сказал Ермак, отметив, что в документе должны быть предусмотрены последствия несоблюдения договора.

Заявление прокомментировал ставший оппозиционером экс-президент Украины Петр Порошенко. «Сейчас говорят, что нам нужна мощная комплексная система безопасности, соглашение, которое бы надежно защищало интересы Украины. Было два надежных договора по безопасности: Вашингтонский договор и Варшавский договор», — написал Порошенко у себя в Twitter.

«Называется этот договор [который бы защищал интересы Украины] «НАТО». Подпишите, присоединитесь — и не нужно изобретать велосипед», — отметил экс-президент. Он напомнил, что первым этапом на пути в организацию является План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). «Но для этого надо в декабре на саммит НАТО поехать и в повестку дня включить вопрос относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины», — резюмировал политик.

Зачем это Киеву

В понедельник Ермак был недоступен для комментариев — он вместе с Зеленским вылетел в США на заседание Генассамблеи ООН.

Команда Зеленского пытается креативно подойти к тексту комплекса мер по выполнению минских соглашений, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Буквальное прочтение документа не устраивает Киев, потому что от него требуется закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе в Конституции Украины. В связи с этим периодически появляются идеи различных обходных маневров в виде международных договоров, которые должны закрепить обязательства сторон, удовлетворить всех остальных переговорщиков и одновременно позволить Украине уйти от темы конституционной поправки», — объяснил он. Однако это предложение не пользуется поддержкой четверки.

Расширение действующих форматов непринципиально, уверен украинский политолог Владимир Фесенко. «Проблемы в переговорах связаны не с тем, есть там США или нет — они и так в них присутствуют, просто неофициально, а в позиции Москвы, которая настаивает на том, чтобы закон об особом статусе был зафиксирован в Конституции Украины», — считает он.

Какая позиция у России

Владимир Зеленский, как и представители его администрации, уже не в первый раз высказывается за то, чтобы расширить «нормандский формат». Например, 8 июля украинский президент предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции. Комментируя предложение Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что существующий международный формат переговоров об Украине (то есть «нормандская четверка», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция) «уже согласован, имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Ермака, сказала РБК, что новый формат никто не обсуждает.

На прошлой неделе ожидалось, что сторонам впервые за долгое время удастся достичь конкретных договоренностей о выполнении минских соглашений. Россия возлагала на эту встречу большие надежды: помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что после нее станет понятно, когда пройдет первый с 2016 года саммит лидеров «нормандского формата». Москва неоднократно заявляла, что готова принять участие в саммите в «нормандском формате», если будут выполнены два условия — развод сил и утверждение «формулы Штайнмайера», предполагающей, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после проведения в регионе выборов и в случае, если они будут признаны ОБСЕ честными и свободными. «Мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — говорил Ушаков.

Встреча трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошла в Минске 18 сентября. Представители России, Украины и самопровозглашенных республик Донбасса должны были согласовать два принципиальных момента: график поэтапного разведения войск на юго-востоке Украины, а также единую редакцию «формулы Штайнмайера».

Однако в последний момент, несмотря на предварительные договоренности, Киев отказался подписывать «формулу». Контактная группа должна была подписать текст «формулы» и, несмотря на указание, не сделала этого, потому что возникло техническое недоразумение, рассказывал впоследствии глава МИД Украины. Что конкретно имелось в виду, он не уточнил. В следующий раз контактная группа должна собраться в Минске 1 октября.

Что будет с минским процессом

Помимо идеи о новом международном договоре Ермак заявил, что Киев «никогда не допустит федерализации Украины»: «Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая». Он также отметил, что, «если взять минские соглашения, в таком виде он бы их не подписывал», а «особый статус ЛДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в «нормандском формате».

Предложение Ермака нереализуемо, более того, оно не снимает ключевого противоречия минских соглашений, вокруг которого ведутся споры, — вопроса о включении статуса Донбасса в Конституцию Украины, отметил украинский политолог Вадим Карасев. «Минские соглашения — это тоже договор, и он подписан, проголосован в Совбезе ООН, хоть он и не содержит гарантий безопасности для Украины», — сказал эксперт.

Россия, скорее всего, будет продолжать настаивать на соблюдении этого уже подписанного договора, так же как Франция и Германия, уверен Карасев. «Минск остается договорно-правовой платформой для решения конфликта в Донбассе», — добавил Карасев.