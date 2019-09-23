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Экс-спикер Рады удивился отсутствию обвинений в госперевороте против него
Парубий подтвердил, что Госбюро расследований Украины завело против него уголовное дело из-за событий в Одессе в 2014 году. Его действия квалифицируются как координация вооруженных группировок с целью совершения беспорядков
Андрей Парубий (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий прокомментировал в Facebook возбуждение против него уголовного дела из-за событий в Одессе в 2014 году.

«Что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществления Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства», — отметил Парубий. По его словам, тем не менее, это «достаточно определенно прочитывается между строк».

При этом, отметил Парубий, в документе Госбюро расследований, который он опубликовал, «утверждается как факт», что он создал и координировал вооруженные группировки с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

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Юрист заявил о деле против спикера Рады из-за пожара в Одессе в 2014 году

О том, что против Парубия завели дело по факту произошедшего в Одессе, в конце августа сообщил юрист Андрей Портнов, который подал соответствующее заявление. Дело было заведено по ч. 2 ст. 294 УК (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 258 УК (теракт).

В начале сентября по решению Шевченковского районного суда против Парубия завели еще одно дело по ч. 4 ст. 157 УК Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии).

Противостояния между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан» достигли пика 2 мая 2014 года. Тогда произошли столкновения на Куликовом поле, а после — пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 48 человек.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Верховная рада, Андрей Парубий, Дом профсоюзов
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