Экс-спикер Рады удивился отсутствию обвинений в госперевороте против него

Экс-спикер Рады удивился отсутствию обвинений в госперевороте против него

Парубий подтвердил, что Госбюро расследований Украины завело против него уголовное дело из-за событий в Одессе в 2014 году. Его действия квалифицируются как координация вооруженных группировок с целью совершения беспорядков

Андрей Парубий (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий прокомментировал в Facebook возбуждение против него уголовного дела из-за событий в Одессе в 2014 году.

«Что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществления Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства», — отметил Парубий. По его словам, тем не менее, это «достаточно определенно прочитывается между строк».

При этом, отметил Парубий, в документе Госбюро расследований, который он опубликовал, «утверждается как факт», что он создал и координировал вооруженные группировки с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

О том, что против Парубия завели дело по факту произошедшего в Одессе, в конце августа сообщил юрист Андрей Портнов, который подал соответствующее заявление. Дело было заведено по ч. 2 ст. 294 УК (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 258 УК (теракт).