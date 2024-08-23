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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Москва и Душанбе обсудили поиск террористов после бунта в колонии

Главы МВД России и Таджикистана обсудили поиск террористов после бунта в колонии
Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Глава МВД Таджикистана созвонился с Колокольцевым. Они договорились принять «меры солидарности», чтобы выявить и поймать других членов организации, участники которой захватили заложников в ИК-19
Рахимзода Рамазон Хамро
Рахимзода Рамазон Хамро (Фото: avkd.tj)

Глава МВД Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро по поручению президента республики Эмомали Рахмона созвонился с российским коллегой Владимиром Колокольцевым в связи с захватом заложников в колонии строгого режима № 19 в Суровикино. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. Российское ведомство о звонке не сообщало.

«В ходе беседы стороны договорились о скорейшем принятии необходимых мер солидарности для выявления и поимки других членов террористической организации, совершивших данное преступление, и проведения совместных оперативно-следственных действий», — говорится в публикации.

Несколько заключенных захватили в заложники сотрудников ИК-19 утром 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди захватчиков были двое уроженцев Таджикистана, осужденных по статьям о сбыте наркотиков, и двое уроженцев Узбекистана — один также был осужден за сбыт наркотиков, второй — за непреднамеренное убийство во время драки.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
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Фото:Максим Киселев / ТАСС

Они потребовали автомобиль, оружие и освобождение соотечественников из ШИЗО, писал «Московский комсомолец». По данным телеграм-канала Baza, захватчики утверждали о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).

При штурме были нейтрализованы все четверо захватчиков, сообщили в Росгвардии. По данным RT, один из захватчиков был убит. Mash писал, что штурм колонии продлился полчаса, двое из нападавших, по предварительным данным, выжили, они находятся в тяжелом состоянии.

Погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо госпитализированы. Также в заложниках были четверо осужденных, они пострадали, уточнили во ФСИН.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Таджикистан Владимир Колокольцев МВД захват заложников колония в Суровикино
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