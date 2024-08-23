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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о пресечении подхода резервов ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Российские военные пресекли попытки подхода резервов ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За прошедшую неделю подразделения российской группировки войск «Север» пресекли попытки подхода резервов украинских сил в Курской области, сообщает Минобороны.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны», — говорится в сводке.

До этого ведомство сообщило об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе села Камышовка Суджанского района Курской области. По его данным, ВСУ потеряли пять человек и один автомобиль. В целом, по оценкам Минобороны России, за время боев в Курской области украинская сторона потеряла 5137 военных.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов Курской области. По его словам, к 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс.

На приграничных территориях создали группировки «Брянск», «Белгород» и «Курск».

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