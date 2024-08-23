Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной гонке в Аризоне

Кеннеди-младший снялся с участия в выборах президента США как минимум в одном штате — Аризоне. Предположительно, это первый шаг к его отказу от участия в гонке и переходу к поддержке Трампа

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Rich Polk / Getty Images)

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне, сообщили власти штата, передает The New York Times. Издание пишет, что Кеннеди планирует отказаться от участия в гонке в пользу Дональда Трампа — информация об отказе от участия в выборах в Аризоне появилась на фоне планов кандидата сделать некое важное объявление в эту пятницу.

Сам Трамп тоже должен сегодня выступить в Аризоне и его штаб сообщил, что на митинге экс-президента будет «специальный гость».

Трамп публично обещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами.