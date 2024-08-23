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Выборы президента США ,  
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Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной гонке в Аризоне

Сюжет
Выборы президента США
Кеннеди-младший снялся с участия в выборах президента США как минимум в одном штате — Аризоне. Предположительно, это первый шаг к его отказу от участия в гонке и переходу к поддержке Трампа
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Rich Polk / Getty Images)

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне, сообщили власти штата, передает The New York Times. Издание пишет, что Кеннеди планирует отказаться от участия в гонке в пользу Дональда Трампа — информация об отказе от участия в выборах в Аризоне появилась на фоне планов кандидата сделать некое важное объявление в эту пятницу.

Сам Трамп тоже должен сегодня выступить в Аризоне и его штаб сообщил, что на митинге экс-президента будет «специальный гость».

Трамп публично обещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами.

Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди. Он увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего он обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».

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Роберт Кеннеди-младший Дональд Трамп
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