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Брянский губернатор сообщил об отражении атаки диверсантов

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке проникновения диверсантов
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Военная операция на Украине
Утром 16 августа на территорию Брянской области попытались проникнуть шесть украинских диверсантов, пятерых из них при предотвращении вторжения убили, заявил губернатор Богомаз. Накануне он также сообщал об отражении атаки ДРГ

В Брянскую область утром попыталась зайти группа украинских диверсантов, ее атаку удалось предотвратить, пятеро из шести членов ДРГ убиты, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — написал он в телеграм-канале.

Накануне Богомаз также сообщал о попытке украинских диверсантов зайти на российскую территорию в районе села Курковичи Стародубского района области. Эту попытку предотвратили. По словам губернатора, пострадавших не было, при обстреле со стороны ВСУ погибло одно животное с сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения и автомобиль.

16 августа ФСБ заявила об отражении попытки проникновения группы украинских диверсантов в Стародубском районе Брянской области. Ведомство не уточняло, когда и где именно проходила попытка вторжения.

В ходе атаки участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) использовали FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, отметили в спецслужбе. Также на месте, где прошел бой, нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации. По данным ФСБ, всего были убиты четверо диверсантов.

Как рассказали РБК источники в региональном отделе МВД и территориальном отделе полиции, в среду около полудня между населенными пунктами Курковичи и Ломаковка поисково-разведывательная группа пограничного управления ФСБ обнаружила в километре от границы рюкзаки. При их осмотре по пограничникам открыли огонь из автоматического оружия. Завязалась перестрелка, был ранен старший прапорщик ПУ ФСБ.

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Одновременно со стороны Украины открыли артиллерийский огонь по селу Курковичи, в результате которого ранения получили два человека. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Брянская область Александр Богомаз диверсанты
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