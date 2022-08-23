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В ДНР заявили, что обученный в Чехии украинец готовил в республике теракт

Украинец Евгений Карпенко планировал подложить бомбу в здание Володарской администрации в день референдума о вхождении республики в состав России, утверждают власти ДНР. Они сообщили Москве об участии Чехии в подготовке теракта

Власти ДНР предовратили теракт, который в республике готовил прошедший подготовку в Чехии диверсант. Об этом на брифинге заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР Михаил Попов, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, Евгений Карпенко, 1984 года рождения, сообщил, что украинские спецслужбы завербовали его, когда он находился в Чехии на заработках. После этого Карпенко прошел обучение под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу, а затем был направлен в в ДНР.

Там он должен был совершить теракт во время проведения референдума по вхождению республики в состав России — дату голосования власти обещают назначить, когда ДНР будет «освобождена в конституционных границах». По словам Попова, Карпенко должен подложить взрывное устройство в здание администрации Володарского (поселок под Мариуполем).

Первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада заявил, что власти направили МИД России собранные сведения об участии Чехии в подготовке теракта.

Материал дополняется.

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Украина ДНР Донбасс Чехия теракт
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