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Талибы сформируют отдел в Министерстве добродетели по реформам для женщин

В афганском Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока собираются сформировать отдел для реформ в интересах женщин, заявил представитель ведомства
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В афганском Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока создадут отдел, который будет заниматься реформами в интересах женщин, сообщает TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Акифа Мохаджира.

Это министерство было создано в Афганистане после прихода к власти запрещенной в России террористической организации «Талибан».

По словам Мохаджира, работать в новом подразделении министерства будут женщины. Когда сформируют отдел и сколько сотрудников в нем будет, представитель ведомства не уточнил.

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Мохаджир также представил отчет о деятельности министерства за год: в частности, оно получило около 2 тыс. жалоб, из которых «многие были рассмотрены». В итоге были уволены более 900 человек. Лишиться работы можно, в частности, за бритье бороды или употребление наркотиков.

Представитель ведомства также сообщил, что все мусульманки должны носить хиджаб — «не слишком тесный, не слишком тонкий, не слишком модный», и не должны носить одежду, в которой ходят немусульманки.

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«Талибан» начал масштабное наступление на неподконтрольные ему области Афганистана летом, после того как США вывели из страны свой военный контингент. 15 августа боевики объявили о контроле над всей афганской территорией. Они сформировали правительство, а также ввели ряд новых правил, согласно которым организуется жизнь граждан.

Так, например, женщин обязали носить традиционные афганские бурки, полностью скрывающие фигуру и лицо, а также оставаться дома, «если у них нет важной работы» вне дома. До этого требования к максимально строгой одежде распространялось на студенток частных вузов и телеведущих-женщин.

В марте после полугодового перерыва в Афганистане открылись средние школы, однако девочки до образования так и не были допущены. Ограничение коснулось 1,1 млн афганских школьниц, подсчитали в ООН. В мае министр внутренних дел правительства «Талибана» Сираджуддин Хаккани заверил, что власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает обучение девочек возможным. «Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — сказал он в интервью CNN.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Афганистан Талибан женщины
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