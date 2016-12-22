Украина включила Прилепина в список угрожающих безопасности страны

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло в перечень лиц, создающих «угрозу нацбезопасности страны», писателя и историка Льва Вершинина, а также писателей Захара Прилепина, Александра Широкорада и Александра Тамоникова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Я очень хорошо к этому отношусь. Я представляю собой угрозу украинской безопасности», — заявил РБК Прилепин, добавив, что киевские власти поступили «совершенно правильно», добавив его в список.

Широкорад заявил РБК, что решение Минкульта показывает «несостоятельность» украинского правительства.

«Я, как и большинство россиян, отношусь к украинцам как к братскому народу. У меня фамилия украинская, мой дед с Полтавы. Но их власть новая ненавидит русский народ, они не хотят слушать альтернативные версии, историю, которую я отражаю в своих книгах, не хотят дискутировать», — отметил Широкорад.

РБК обратился за комментарием к Льву Вершинину.

В октябре 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, который ограничивает возможности проведения в стране гастролей артистов из России. По мнению авторов закона, визиты «популярных российских деятелей культуры и исполнителей» стали одним из основных инструментов «гибридной войны».



В украинский черный список включены, в частности, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Валерия, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Никита Михалков, Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Жерар Депардье и другие.