CNBC рассказал о «троллинге Кремля» созданием в Госдепе должности SARMAT

В Госдепе появится должность под названием SARMAT. Работать на эту позицию пока еще никого не назначили, однако в США заявили, что название должности не является совпадением

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ)

В Госдепе США появилась новая должность — старший советник по вредоносным действиям России и трендам (​senior advisor for Russian malign activities and trends, SARMAT). В ведомстве уже подтвердили, что сокращение должности, созвучное названию российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», не случайно, передает CNBC.

Ракета «Сармат» была перечислена Владимиром Путиным в списке остальных новейших образцов российского вооружения в марте, во время послания Федеральному собранию. «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Но мы этим не ограничились, начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории, а значит, системы ПРО против них бессмысленны», — заявлял тогда президент. На видеоролике, демонстрирующем действие ракеты, боеголовка была запущена в сторону Северной Америки через Северный полюс.

О создании должности SARMAT стало известно в ходе слушаний в конгрессе США, посвященных вопросу эффективности санкций против России. Позднее информацию о появлении подобного специалиста подтвердил представитель Госдепа Уэсс Митчелл. Он не уточнил функционал новой должности, заявив лишь, что специалист SARMAT будет заниматься вопросами стратегии. Также Госдеп пока не сообщал о назначении кого-либо на эту позицию.

CNBC описывает появление подобной должности в структуре Госдепа как «троллинг». «Этот троллинг стал последним выпадом в рамках конфликта между Россией и США, который обе страны ведут в характерном для XXI века стиле», — пишет издание.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было отмечено еще одним фактом, вызвавшим внимание американских СМИ. Речь идет о демонстрационном ролике ракеты, способной за счет активного маневрирования обойти системы ПРО США. На кадрах из ролика видно, как боеголовка ракеты наносит удар по территории, похожей на американский штат Флорида. Несмотря на то что в ролике не было подписей, на это сходство обратили внимание американские журналисты. Вопрос о том, случайно ли были сделаны эти кадры, лично Путину задал журналист Fox News Крис Уоллес. Президент ответил на этот вопрос отрицательно, заявив, что надо «внимательно смотреть за нашими видеоматериалами», и опроверг, что на видео был показан штат Флорида. «Там было понятно, что летит на другую сторону шарика... Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик?» — ответил Путин Уоллесу.

«Троллингом» американские СМИ называли и твит российского посольства в Вашингтоне, появившийся после того, как вице-президент США Майк Пенс на выступлении в Пентагоне заявил об успехах американской армии в создании Космических войск. На следующий день российское посольство опубликовало твит с текстом «Доброе утро, Космические войска!». К сообщению была прикреплена эмблема Космических войск России, сформированных еще в 2001 году.