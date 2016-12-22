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Демократы в США приняли проверку за взлом сайта с данными избирателей
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Демократы в США приняли проверку за взлом сайта с данными избирателей
Политика, 18:47
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Демократы в США приняли проверку за взлом сайта с данными избирателей
«Попытка взлома» сайта с доступом к базе данных об избирателях в США была на самом деле тестом безопасности, сообщили в Национальном комитете Демократической партии. Ранее для расследования ситуации демократы обратились в ФБР
Фото: Dominick Reuter / Reuters

Сообщение о попытке взлома сайта предвыборной кампании Демократической партии США оказалось не соответствующим действительности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Национального комитета Демократической партии (DNC).

О попытке взлома комитет сообщил ФБР ранее 23 августа. Как пояснили демократы, провайдеры информационных услуг для партии зафиксировали создание копии сайта VoteBuilder, который предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к базам данных избирателей в США. Источник телеканала в DNC пояснил, что, по версии членов комитета, злоумышленники намеревались получить логины и пароли доступа к сайту, выдав его копию за настоящую веб-страницу сервиса.

Однако позднее Боб Лорд, руководитель службы безопасности DNC, уточнил, что копия сайта VoteBuilder «была создана третьей стороной для испытаний симуляции фишинговой атаки на VoteBuilder». Таким образом, пояснил Лорд, ситуация выглядит как несанкционированное комитетом тестирование системы безопасности сайта. Как отметил Лорд, несмотря на то что прямой угрозы нет, комитет продолжит расследование обстоятельств случившегося.

«Наблюдаются постоянные попытки взломать DNC и инфраструктуру Демократической партии, и, хотя мы очень рады, что это не было попыткой взлома из-за рубежа, этот инцидент является еще одним доказательством того, что нам нужно продолжать проявлять бдительность в свете потенциальных атак», — отметил Боб Лорд.

Во вторник, 21 августа, компания Microsoft заявила, что зафиксировала новые попытки связанных с Россией хакеров оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Согласно сообщению компании, речь идет о ситуациях, схожих с описанной комитетом. Компания зафиксировала шесть доменов, на которых размещались имитации интернет-ресурсов политических сил в США. Так, одна из страниц копировала сайт конгресса США.

Российские власти опровергли обвинения Microsoft в попытке вмешательства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявления компании «голословными». Российский МИД, в свою очередь, пообещал «сделать необходимые выводы» в отношении Microsoft, а обвинения назвал «демонстрацией лояльности» Вашингтону.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Демократическая партия , взлом
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