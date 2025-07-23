Россия и Украина провели обмен пленными

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Мединский говорил, что стороны завершают обмен примерно 1,2 тыс. человек, о котором договорились 2 июня. По его словам, в нынешнем обмене участвуют около 250 человек с каждой стороны

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Россия и Украина провели обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщает Минобороны.

Возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, уточнили в ведомстве. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский до этого сообщил, что стороны завершают выполнение договоренности об обмене примерно 1,2 тыс. человек, достигнутой на встрече 2 июня. По его словам, в сегодняшнем обмене участвуют около 250 человек с каждой стороны.

Мединский добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Россия предложила в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Также Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.