Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщает Минобороны.
Возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, уточнили в ведомстве. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский до этого сообщил, что стороны завершают выполнение договоренности об обмене примерно 1,2 тыс. человек, достигнутой на встрече 2 июня. По его словам, в сегодняшнем обмене участвуют около 250 человек с каждой стороны.
Мединский добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Россия предложила в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Также Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.
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